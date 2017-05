Họ dự đoán thế nào về trận đấu U20 Việt Nam vs U20 Honduras? HLV U20 Pháp, Ludoric Batelli: “U20 Việt Nam và U20 Honduras đều là những đối thủ thú vị. Theo đánh giá của tôi, trong trận đấu đầu tiên, Honduras đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U20 Pháp. Họ cao to và có lối đá mạnh mẽ. Tôi thực sự nghĩ rằng U20 Honduras ở một đẳng cấp cao hơn U20 Việt Nam. Mọi chuyện sẽ rất khó khăn cho U20 Việt Nam trong lượt đấu cuối cùng". HLV U20 New Zealand, Bazeley: "U20 Việt Nam là một tập thể có lối chơi sáng tạo, có chiến thuật kiểm soát bóng tốt và rất nguy hiểm. Tuy nhiên, qua những gì tôi thấy ở Honduras trong hai trận đấu vừa qua thì họ tốt hơn Việt Nam. Tất nhiên, trận đấu tới sẽ rất thú vị”.