Di chuyển vội vàng để kịp chuyến bay sang Việt Nam du đấu, tuy thấy rõ dấu hiệu mệt mỏi nhưng U-20 Argentina vẫn chịu đổ mồ hôi trên sân Thống Nhất qua bài tập vào tối (9/5).

U-20 Argentina trong bài tập "không chiến"

Trái với dự kiến là U-20 Argentina sẽ có 2 buổi tập trên sân Thống Nhất vào ngày 9/5. Do các chàng trai trẻ xứ Tango mất quá nhiều sức cho giải đấu quốc nội, cùng với việc di chuyển một quãng đường rất xa kèm theo khí hậu thay đổi đột ngột khi sang Việt Nam, nên họ chỉ tập một buổi.

Tuy vậy đoàn quân của HLV Claudio Ubeda vẫn tập luyện bài bản với những bài tập đề cao tính hoa mỹ.

Thể hình U-20 Argentina rất ấn tượng

Cụ thể suốt buổi tập U-20 Argentina chỉ tập có 2 bài duy nhất là phối hợp ban bật và chuyền chọc khe để bắt tốc độ, có thể thấy qua 2 bài luyện tập trên U-20 Argentina hứa hẹn sẽ trình diễn lối đá tấn công quyến rũ mang đậm nét Nam Mỹ cho NHM Việt Nam thưởng thức.

Đội trường Ascacibar (áo bíp) trong một tình cướp bóng

Có thể khẳng định rằng những bài tập của U-20 Argentina mang ra luyện tập không chỉ là ‘bài tủ’ của họ, mà nó còn đánh đúng vào điểm yếu của các cầu thủ U-20 Việt Nam. Bởi cho dù mặt kỹ thuật và thể lực của U-20 Việt Nam đã được cải thiện rất tốt. Nhưng gặp phải một đội trẻ có nền tảng kỹ thuật và sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với các chàng trai đội chủ nhà thì những miếng đánh tưởng chừng như cơ bản ấy cũng đã đánh đúng vào điểm yếu của U-20 Việt Nam. Huống hồ chi là những tình huống không chiến bởi so về mặt chiều cao và hình thể thì chắc chắn rằng tuyển U-20 Việt Nam không có cửa so bì.

Tuy tuyển U-20 Việt Nam được HLV Claudio Ubeda đánh giá cao nhưng việc được so kè với đối thủ mạnh vô địch đến 6 lần U-20 World Cup như U-20 Argentina thì chắc chắn đây là cơ hội để U-20 Việt Nam trải nghiệm và rút ra được những bài học quý báu cho mình.

Trận đấu giữa U-20 Việt Nam và U-20 Argentina diễn ra vào 19 giờ ngày 10/5 trên SVĐ Thống Nhất. Bài: MINH TUẤN; Ảnh: HUY PHẠM

VietBao.vn