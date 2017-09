Hôm 22/9, tuyển U16 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà 9-0 trước U16 Mông Cổ ở vòng loại U16 châu Á. Trong trận đấu này, đội hình ra quân của đội U16 Việt Nam vẫn là đội hình mạnh nhất.

Trận đấu sắp tới, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt phải đối đầu với U16 Australia, đội bóng vốn có thể lực, thể hình tốt hơn U16 Việt Nam, hơn nữa họ cũng mới có chiến thắng nhàn nhã 5-0 trước Campuchia.

Hơn nữa, ở trận đấu cuối cùng này, U16 Việt Nam sẽ cần phải thắng mới đoạt được vị trí nhất bảng, trong khi đối phương chỉ cần hòa.

U16 Việt Nam thắng đậm U16 Mông Cổ.

So với mặt bằng chung, U16 Australia được xếp trên cơ U16 Việt Nam. Hơn nữa, dù có chiến thắng 9-0 nhưng U16 Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ 2 bảng I sau lượt trận thứ 2 do sở hữu hiệu số +12, kém 2 bàn thắng so với thành tích của U16 Australia.

Nếu giành trọn 3 điểm, U16 Việt Nam sẽ trực tiếp giành vé dự VCK U16 châu Á với ngôi đầu bảng I. Còn không, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ phải hy vọng vào suất vé vớt dành cho 5 hoặc 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Chính điều này đã khiến NHM lo lắng đội có thể gặp cùng vấn đề với U22 Việt Nam tại SEA Games 29 và U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á, tức mất sức khi đụng độ địch thủ quan trọng nhất trong trận đấu sắp tới.

Còn nhớ, khi U18 Việt Nam liên tục thắng rực rỡ các đối thủ yếu, NHM cũng tỏ ra quan ngại trước việc này, bởi HLV Hoàng Anh Tuấn dường như chưa sắp xếp lực lượng hợp lý để đối đầu với các đội bóng mạnh về sau.

Và kết quả là thầy trò HLV Tuấn đã dừng bước ngay vòng bảng giải U18 Đông Nam Á khi nhận thất bại trước U18 Thái Lan.

Và giờ đến lượt đàn em U16 có những chiến thắng vang trời, nhưng đội hình chính đã chinh chiến suốt trong những trận vừa qua cũng đã thấm mệt, trận cuối đấu với U16 Australia chưa chắc họ đã có được thể lực tốt nhất để giành vé đi tiếp.

Video: U16 Việt Nam thắng 9-0 U16 Mông Cổ.

VietBao.vn