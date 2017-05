Bước vào trận đấu, U15 Việt Nam mặc áo đỏ, giao bóng trước và ngay những phút đầu tiên đã có những pha tấn công sắc nét nhưng không có nhiều pha gây nguy hiểm trước khung thành đội bạn. Tuy nhiên, nhìn chung toàn đội chưa bắt kịp trận đấu, trong khi đó gặp một U15 Thái-lan đầy phấn khởi, liên tiếp tổ chức các đợt tấn công ở cả hai cánh, đến phút thứ 4, đội Thái-lan đã ghi được bàn thắng đầu tiên đối với đội Việt Nam do số 2 Trịnh Thị Thùy Linh đá phản về lưới nhà. Đến phút 20, cầu thủ Thái-lan phạm lỗi vòng cấm, tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền, rất tiếc là số 8 Trần Thị Thu Xuân không thực hiện tốt quả 11 mét, bóng trúng cột dọc và U15 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số.

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng và hấp dẫn, với nhiều pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai đội.

Tại hiệp hai, đội Việt Nam dồn lên tất công theo hướng tổng lực, tuy nhiên U15 Thái-lan đá theo chiến thuật vừa phòng ngự chặt, vừa tổ chức các đợt tấn công nhanh, gây sức ép để U15 Việt Nam không ép sân được toàn bộ nhằm tránh có thể bị ghi thêm một bàn nữa. Trận đấu cuối cùng đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U15 Thái-lan.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào về trận đấu, HLV trưởng U15 bóng đá nữ Việt Nam Nguyễn Mai Lan cho rằng, tuyển U15 đã thi đấu hết mình, tuy nhiên đội Việt Nam đã kém may mắn trong trận đấu, đáng lẽ có thể san bằng tỷ số và Thái-lan thắng vì họ có nhiều may mắn hơn. Tuy nhiên, bà Nguyễn Mai Lan cũng thừa nhận, nếu so sánh thì đội Thái-lan có chất lượng thi đấu tốt hơn đội Việt Nam. Trước mắt, trận sắp tới với đội tuyển Myanmar ngày 12-5, ban huấn luyện sẽ cho các em luyện tập thêm một vài buổi để luyện tập về thể lực và đặc biệt sẽ dành thời gian nhiều động viên về mặt tâm lý cho các em bởi đây là lứa tuổi còn nhỏ, chịu đựng sức ép về tâm lý chưa cao.

Số 8 Trần Thị Thu Xuân thực hiện quả phạt 11 mét nhưng bóng trúng cột dọc.

Trong khi đó, HLV trưởng đội U15 Thái-lan Cheewathan Krueawan trong trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào lại khẳng định, mặc dù độ cao trung bình của U15 Việt Nam thấp hơn Thái-lan, tuy nhiên về thể lực là ngang bằng, tuy nhiên U15 cần tăng cường tuyến phòng thủ trong các trận đấu tiếp theo thì mới có khả năng đi sâu vào giải hơn.

Đây là lần đầu tiên, giải bóng đá U15 bóng đá nữ được chính thức tổ chức và nằm trong hệ thống của giải Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Do thể thức bốc thăm không chọn đội hạt giống vì vậy, tại bảng A quy tụ nhiều đội mạnh như Thái-lan và Myanmar. Không vượt qua được Thái-lan, tuy nhiên U15 vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước với ba trận đấu loại của bảng A, gặp Myanmar, Lào và Malaysia.

HLV trưởng U15 bóng đá nữ Việt Nam Nguyễn Mai Lan (bìa phải) theo dõi sát sao học trò tại trận đấu và cho rằng, các học trò đã thi đấu hết mình.

Ra quân trận đấu với phần thua sát nút do kém phần may mắn trước đội Thái-lan, trước mắt còn bốn ngày nữa để thầy trò HLV Nguyễn Mai Lan củng cố đội hình và chọn chiến thuật cho phù hợp để có giải pháp phù hợp khi gặp đội Myanmar vào chiều tối thứ sáu tới.

XUÂN SƠN-PHẠM GIANG

VietBao.vn