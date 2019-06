Sự kiện:

Boxing

Xem Fury né 7 cú đấm liên tiếp của Tom Schwarz:

Fury học cách tránh né của huyền thoại Ali (phải)

Sau chiến thắng trước Schwarz, Fury đã nâng chuỗi trận bất bại lên con số 29. Mục tiêu của "Gã hề" Manchester trong thời gian tới là thượng đài với Deontay Wilder để giành đai vô địch hạng nặng của WBC. Năm ngoái, Fury và Wilder bất phân thắng bại trong cuộc đụng độ diễn ra tại California (Mỹ).

VietBao.vn