Sáng 20/6, tuyển Argentina và Scotland gặp nhau ở trận cuối cùng bảng D. Các cô gái Argentina ghi 3 bàn trong 20 phút cuối trận để may mắn giành một điểm. Với kết quả này, tuyển Thái Lan có thêm cơ hội để lách “khe cửa hẹp” vào vòng 1/8 World Cup nữ 2019.

Theo quy định, vé vớt vào vòng 1/8 sẽ dành cho 4 đội giữ vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trước khi loạt trận cuối của bảng E và F diễn ra, tuyển Argentina tạm thời giữ tấm vé vớt cuối cùng với 2 điểm và hiệu số -1. Xếp trên Argentina là Brazil, Trung Quốc và Nigeria.

Tuyển Argentina cầm hòa Scotland giúp Thái Lan bừng sáng hy vọng.

Tuyển Thái Lan hiện chưa có điểm và hiệu số -17 sau 2 trận. Nếu thắng Chile, đại diện của bóng đá Đông Nam Á sẽ vượt mặt tuyển Argentina (2 điểm) trong nhóm giành vé vớt. Điều kiện cuối cùng để Thái Lan thoát hiểm ở vòng bảng World Cup nữ 2019 là Cameroon và New Zealand cầm chân nhau.

Hai đội Cameroon và New Zealand chưa có điểm. Nếu Cameroon hoặc New Zealand thắng trận, tuyển Thái Lan sẽ không còn cơ hội, kể cả khi họ đánh bại được Chile vì cùng có 3 điểm, nhưng không thể so hiệu số với đối thủ.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Thái Lan giữ vị trí 34, còn Chile là 39. Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Neungrutai Srathongvian giành chiến thắng đầu tiên ở World Cup nữ 2019 và chờ đợi vào phép màu.

Tuyển Thái Lan có nhiều cơ hội để thắng Chile.

Trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Chile diễn ra lúc 2h ngày 21/6. Thầy trò HLV Neungrutai lần lượt thua Mỹ với tỷ số kỷ lục 0-13 và Thụy Điển (1-5). Từ chỗ không còn hy vọng, tuyển Thái Lan đang có thêm động lực để chơi 90 phút quan trọng với đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Ở kỳ World Cup nữ 2015, tuyển Thái Lan thắng Cameroon 3-2 tại vòng bảng. Tuy nhiên, đại diện của bóng đá Đông Nam Á chỉ có 3 điểm và ngậm ngùi chia tay giải đấu từ vòng bảng.

Các đội tạm thời giành vé vớt trước lượt cuối bảng E và F.

Trong trận đấu thứ 2 ở vòng bảng World Cup nữ 2019 gặp Thụy Điển, tuyển Thái Lan có bàn thắng danh dự do công của tiền đạo Kanjana Sungngoen.

Viết Tuệ

VietBao.vn