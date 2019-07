Trước một Than Khoáng Sản VN chọn lối chơi phòng thủ phản công, TP.HCM I nhập cuộc rất chủ động, dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thế nhưng phút 33, TP.HCM I suýt chút nữa nhận quả đắng khi để đối thủ bất ngờ tràn lên uy hiếp khung thành đội nhà. Ở tình huống này, thủ môn Kim Thanh thi đấu xuất sắc cản phá cú sút đầy uy lực của Thúy Hằng.

TP Hồ Chí Minh I (áo đỏ) bất bại, tạm giành chức vô địch sau lượt đi. ẢNH: CMQ

Sau khi để cơ hội trôi qua, Than Khoáng Sản VN nhận ngay đòn hồi mã thương của TP.HCM I

. Từ pha phản công nhanh, Bích Thùy chuyền bóng chuẩn xác để Thùy Trang dứt điểm chéo góc mở tỉ số trận đấu. Ngay sau đó, Than Khoáng Sản VN có pha đáp trả đầy dứt khoát khi Trúc Hương thoát xuống khuất phục được thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên trong một ngày thiếu may mắn, xà ngang đã từ chối bàn thắng của Than Khoáng Sản VN.

Vào phút bù giờ của hiệp một, TP.HCM I nới rộng khoảng cách dẫn bàn đối thủ, khi Hoài Lương thực hiện cú đánh đầu ngược từ cú treo bóng của Chương Thị Kiều, nâng tỉ số lên 2-0.

Xét về cục diện, nhiều thời điểm Than Khoáng Sản VN tỏ ra không lép vế trước TP.HCM I. Chỉ có điều, may mắn không đứng về phía thầy trò HLV Đoàn Minh Hải. Phút 88, họ phải nhận thêm bàn thua thứ ba sau pha lập công của tiền đạo Huỳnh Như.

Với chiến thắng giòn giã 3-0 hạ Than Khoáng Sản VN, đội bóng từng bảy lần đăng quang giải bóng đá nữ VĐGQ TP.HCM I đoạt giành chức vô địch lượt đi

, tạo khoảng cách một trận thắng (3 điểm) trước hai ứng viên ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam, Hà Nội.

Kết quả hai trận còn lại, TNG Thái Nguyên đánh bại TP.HCM II tỉ số 2-1, Hà Nội đè bẹp Sơn La 9-0.

Kết thúc lượt đi, giải nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2019 tạm nghỉ, nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung, chuẩn bị và thi đấu tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019.

Lượt về sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 13-9 tại sân Hà Nam.

Bảng xếp hạng lượt đi

Xếp hạng Đội Tr T H BT Điểm 1 TP.HCM I 6 5 1 0 28 2 16 2 PP.HN 6 4 1 1 17 3 13 3 Hà Nội 6 4 1 1 19 3 13 4 TKS.VN 6 3 1 2 11 5 10 5 TNG.TN 6 2 0 4 7 20 6 6 TP.HCM II 6 1 0 5 4 21 3 7 Sơn La 6 0 0 6 2 34 0

VietBao.vn