Thày trò huấn luyện viên Didier Deschamps đang đứng trước cơ hội rất tốt để giành chiếc vé vào vòng knock out World Cup 2018 ngay ở lượt trận thứ 2, nếu vượt qua được đối thủ Peru.

Trước khi bước vào loạt trận thứ 2 bảng C, World Cup 2018, Pháp đang đứng nhì bảng với 3 điểm kém Đan Mạch 1 điểm. Trong khi đó, Peru vẫn chưa có được điểm số nào, tạm đứng bét bảng. Chính vì vậy, nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm, "gà trống" sẽ trở thành đội bóng đầu tiên của bảng C giành quyền vào vòng knock out. Còn với Peru, họ cần phải thắng Pháp để tìm kiếm cơ hội đi tiếp.

Bước vào trận đấu này, Pháp có 2 sự thay đổi người khi Giroud và Matuidi được tung vào sân ngay từ đầu trận. "Gà trống" cũng xoay chuyển từ sơ đồ 4-3-3 ở trận đấu trước thành 4-2-3-1.

Bị dồn vào thế khó, Peru không còn cách nào khác, đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Quyết tâm cao độ, thể lực dồi dào và nền tảng kỹ thuật tốt giúp Peru ép sân liên tục trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ vẫn chưa có được bàn thắng.

Sau khoảng 10 phút đầu bị ép sân, Pháp dần ổn định lại lối chơi và bắt đầu phản công. Phút 12, Pogba sau tình huống xử lý bóng kỹ thuật, bất ngờ tung ra cú sút từ khoảng cách hơn 20m. Bóng đi đập đất, rất hiểm, hướng thẳng vào góc xa khung thành Peru. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. 2 phút sau, Pavard lên tham gia tấn công, đánh đầu đưa bóng đi cắt mặt khung thành.

Kể từ lúc này trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những màn đôi công liên tục của 2 đội. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao chóng mặt.

Phút 31, Peru bỏ lỡ cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận. Nhận đường căng ngang của đồng đội, Paolo Guerrero chạm bóng tinh tế để loại bỏ Umtiti trước khi tung ra cú sút rất căng. Thế nhưng thủ thành Lloris đã kịp cứu thua cho Pháp.

Peru sẽ còn phải tiếc nuối nhiều vì chỉ sau đó đúng 3 phút tuyển Pháp đã có bàn thắng mở tỉ số. Phút 34, Mbappe đã mở tỉ số cho tuyển Pháp sau pha phối hợp mẫu mực. Pogba là người có đường chọc khe để Giroud thoát xuống bên cánh trái trước khi tung cú sút chéo góc sở trường. Hậu vệ Peru lao vào cản phá vô tình khiến trái bóng bay vượt qua đầu thủ thành Pedro Gallese. Mbappe trên đà băng xuống dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, giúp Pháp dẫn trước 1-0.

Bàn thắng như tiếp thêm năng lượng cho tuyển Pháp để đội bóng này liên tục vây hãm khung thành Peru trong những phút cuối. Nếu may mắn hơn, "gà trống" đã có thể nâng tỉ số lên 2-0 sau pha lên tham gia tấn công của Lucas Hernandez và trước đó là cú đánh gót hụt của Mbappe khi đối mặt với thủ thành Pedro Gallese.

Đội hình hai đội:

Pháp: Hugo Lloris,Benjamin Pavard,Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez, Paul Pogba,N"Golo Kante, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi, Olivier Giroud

Peru: Pedro Gallese, Miguel Trauco,Alberto Rodriguez,Christian Ramos,Luis Advincula, Yoshimar Yotun,Pedro Aquino, Edison Flores,Christian Cueva, Andre Carrillo, Paolo Guerrero

Minh Quang

