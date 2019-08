Hiện huyền thoại Tamer được biết đến với biệt danh "The Razor", là vận động viên thể hình chuyên nghiệp thuộc Liên đoàn Thể dục Thể hình quốc tế IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness), người đồng hành, quảng bá giải đấu thể hình danh giá nhất thế giới Mr.Olympia và là chủ tịch của Muscle Contest Productions, công ty thể hình lớn nhất thế giới.