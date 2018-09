Video Djokovic hạ Federer ở chung kết Cincinnati 2018:

Tuy nhiên, lối đánh tấn công tinh tế cùng khả năng điều chỉnh phi thường của Federer lại là một lợi thế để tay vợt này tạo nên được kỳ tích là trong 2 năm liên tiếp đều vô địch ít nhất một giải (AO và Wimby 2017 và AO 2018).

Ngược lại, Nadal tưởng chừng như sẽ trở nên vô dụng khi bước qua tuổi 30, rằng lối đánh phá sức đã và sẽ tàn phá cơ thể, nhất là đầu gối, nhưng lại đã có những nỗ lực thích nghi đáng kể.

Nadal chơi ôm sân nhiều hơn, xử lý bóng bớt xoáy và tràn lưới đôi khi nhiều hơn cả Federer.

Tuy nhiên, Nadal thiên tài trên sân đất nện đã không thể tinh chỉnh vi diệu như Federer được. Thói quen đã trở thành điểm mạnh ngày trước giờ là rào cản để rồi Nadal khi ôm sân đã không thể đánh bóng sớm hiệu quả, hay mở vợt muộn hơn nên bóng thiếu lực và khả năng dứt điểm thuận tay suy giảm.

Bước ngoặt chính là trận chung kết AO 2017 với phần thắng thuộc về tay vợt người Thuỵ Sĩ.

Và việc Federer thắng liên tiếp trong 3 trận đấu mà không mất set nào gần đây với Nadal đã cho thấy điều đó.

Ngược lại với bất lợi tuổi tác tuyệt đối của Federer , sự thất thế mang tính sở trường bóng xoáy của Nadal là lợi thế trên cả 2 phương diện tuổi tác và lối đánh của Djokovic.

Lối đánh di chuyển toàn sân và toàn diện của Djokovic trước tiên đảm bảo rằng anh có cơ hội thành công lớn hơn 2 đàn anh ở trên mặt sân cứng, mà khi chuyển qua sân cỏ hay đất nện cũng không yếm thế.

Viễn cảnh

Ở mỗi giai đoạn thì ưu thế lại khác nhau do sự khác biệt về tuổi tác, vậy hãy phân tích về sự đối đầu giữa 3 tay vợt khi tất cả cùng bước sang tuổi 31 trở đi dù cho sự công bằng ở đây chỉ tương đối.

Federer đang dẫn Nadal 4-0 và thua Djokovic 0-1 (chung kết Cincy 2018). Còn giữa Nadal với Djokovic là 1-1 (Nadal thắng ở Rome, Djokovic thắng ở Wimbledon).

Dự đoán kết quả nếu họ lại gặp nhau trong khuôn khổ Grand Slam từ năm sau trở đi có thể không phải là thử thách lớn nữa, nhưng trò chơi “đếm cúp” thì không dễ với bất cứ ai. “Người ngoài cuộc” bao gồm những tay vợt chín muộn hoặc từ thế hệ mới (NextGen) cũng có thể là nhân tố quyết định.

VietBao.vn