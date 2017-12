Nếu như U23 Việt Nam tiếc nuối vì không thể vào chung kết Cúp M-150 do thua U23 Uzbekistan 1-2 thì chủ nhà Thái Lan thậm chí còn cay cú hơn bởi họ không muốn chạm trán U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16 giờ ngày 15-12 (K+1, VTV6). HLV U23 Thái Lan Zoran Jankovic đưa ra lý do khiến bất cứ người hâm mộ Việt Nam nào cũng phải tự ái. Nhà cầm quân người Serbia cho rằng: "Chúng tôi không muốn so tài với U23 Việt Nam vì trình độ không hay hơn Thái Lan. Với tôi, đó cũng là một trận đấu như bình thường. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt, đồng thời quên đi những kết quả đáng thất vọng ở trận đấu trước với mục tiêu đánh bại đối thủ".

Dù sau đó, HLV Jankovic phân tích rằng U23 Thái Lan luôn mong muốn được so tài với những đối thủ mạnh hơn để chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2018 thì việc xem nhẹ U23 Việt Nam cũng khiến thầy trò HLV Park Hang Seo cảm thấy tự ái và chắc chắn sẽ dốc toàn lực đá sòng phẳng với đội chủ giải. Từng bị U23 Thái Lan thắng đậm 3-0, loại khỏi vòng bảng SEA Games 29, đây là dịp để các cầu thủ Việt Nam đòi lại món nợ trước đối thủ quen thuộc.

Phong độ Xuân Trường gần đây không tốt nhưng vẫn được HLV Park Hang Seo tin tưởng Ảnh: Tuấn Hữu

HLV Park Hang Seo cũng không quan tâm đến thất bại của người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng mà khẳng định rằng U23 Việt Nam không việc gì phải ngại Thái Lan. "Chúng tôi đã thua Uzbekistan nhưng các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ. Gặp Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng đến một chiến thắng. Đội từng thua đối thủ 0-3 nhưng chúng tôi không sợ" - ông Park khẳng định.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ gặp U23 Thái Lan, ông sẽ không có nhiều thử nghiệm nhân sự như trước mà tung ra đội hình ưng ý nhất có thể: "Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải có tinh thần thi đấu cao, đoàn kết, hạn chế tối đa những sai sót về chuyên môn, tuân thủ theo đấu pháp để hướng đến kết quả tốt nhất".

HLV U23 Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh giải U23 quốc tế ở Buriram vẫn mang tính chất cọ xát, để đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á vào tháng 1-2018 tại Trung Quốc. Vì thế, ông cần thêm thời gian để chọn được những nhân sự tốt nhất, chọn lối chơi phù hợp nhất cho toàn đội. Đặc biệt, trường hợp của đội trưởng Lương Xuân Trường được HLV người Hàn Quốc quan tâm vì phong độ thời gian qua của cầu thủ thuộc HAGL không được tốt.

"Xuân Trường chưa tìm được cảm giác thi đấu tốt nhất. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn đóng một vai trò quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam. Tôi tin tưởng chỉ cần một cú hích, Xuân Trường sẽ nhanh chóng lấy lại được phong độ vốn có. Đó là nhiệm vụ của tôi" - nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

