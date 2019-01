Alfred Riedl ca ngợi các trung tâm đào tạo trẻ của Việt Nam HLV Riedl luôn nhớ đến bóng đá Việt Nam mà ông từng có thời gian gắn bó. Ảnh: XUÂN HUY Là một trong những khách mời chính trên chương trình bình luận Asian Cup 2019 trên kênh truyền hình Fox Sports, cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl rất hay nhắc đến đội tuyển Việt Nam một cách đầy tự hào. Ông không quên kể đến những tháng ngày tốt đẹp ông cùng đội tuyển Việt Nam và đặt niềm tin rất lớn vào đội bóng mà ông từng gắn bó. Tại “show” bình luận tối 16-1, tức trước trận Việt Nam - Yemen, khi nữ MC của kênh truyền hình Fox Sports Collett Wong hỏi: “Ông có nghĩ Việt Nam qua khe cửa hẹp lọt vào vòng 16 đội hay không?”, không nghĩ ngợi ông trả lời ngay: “Có! Tôi tin đội tuyển Việt Nam thắng Yemen và dù cửa đi tiếp còn do các đội khác nhưng họ sẽ vào nhóm 16 đội mạnh nhất châu Á…”. Khi MC Collett Wong hỏi tiếp ông so sánh bóng đá Việt Nam và tuyển Việt Nam thời của ông so với bây giờ của đồng nghiệp Park Hang-seo, HLV Riedl nói: “Bây giờ bóng đá Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn để phát triển so với thời tôi còn làm. Thời tôi dẫn dắt tuyển Việt Nam thì chưa có các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Việc tìm cầu thủ giỏi không có nhiều lựa chọn để thực thi nhiều đấu pháp. Bây giờ các trung tâm đào tạo trẻ của Việt Nam đã tiếp cận được mô hình đào tạo tiên tiến của châu lục. Thời tôi điều kiện vật chất của đội tuyển còn nghèo nàn lắm, sân bãi tập luyện rất kém chất lượng và ít. Trang thiết bị tập luyện cũng nghèo nàn. Những lần tuyển Việt Nam thi đấu trong nước hay ra nước ngoài thi đấu cũng thế, những trận thi đấu trong điều kiện mưa gió hoặc quá nắng nóng, áo quần thi đấu cầu thủ ướt đẫm nhưng không có đồ để thay khi ra sân ở hiệp 2. Nhiều cầu thủ của tôi còn phải lấy áo quần vào phòng giặt bằng tay và vắt thật khô để sang hiệp 2 mặc lại vào thi đấu… Bây giờ thì đã khác, áo quần thi đấu cũng tốt rồi, cầu thủ có thể thay đồ giữa trận để sang hiệp 2 quần áo sạch sẽ, tươm tất để thi đấu tốt hơn…”. Ông Riedl cũng thừa nhận bóng đá Việt Nam đã có sự chuyển biến lớn không chỉ vô địch Đông Nam Á, điều mà ông chưa bao giờ làm được, mà còn cho thấy sự tiến bộ khi tiếp cận với trình độ bóng đá châu Á mà rõ nhất là qua vòng chung kết Asian Cup 2019 này. TẤN PHƯỚC