U20 Việt Nam (trái) đã giành điểm ngay lần đầu dự World Cup

Đúng với lời nói trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chứng minh vì sao ông khẳng định thời điểm bắt đầu vòng bảng U20 World Cup mới là lúc các học trò của ông đạt điểm rơi phong độ. U20 New Zealand được đánh giá cao hơn, nhưng cách mà các học trò của ông Tuấn nhập cuộc khiến cho nhiều người phải bất ngờ.

Trước một đối thủ to cao hơn hẳn, trong khi mới lần đầu tiên trình làng ở một giải cấp thế giới, nhưng Đức Chinh và các đồng đội không có dấu hiệu nào cho thấy bị khớp về tâm lý. Không những thế, họ còn rất tự tin và đầy chất “lửa” trong mỗi pha lên bóng. Các mũi nhọn tấn công như Quang Hải, Minh Dĩ và Hà Đức Chinh hoạt động tích cực với những pha bóng nhanh ở đoạn ngắn, khiến đối phương gặp nhiều khó khăn trong việc chống đỡ.

Trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ U20 Việt Nam có thống kê rất ấn tượng: sút 11 lần và trúng khung thành đội bạn tới 5 lần. Nhưng đáng tiếc, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không thể thành công. Ngoài ra, trọng tài chính Alioum còn từ chối một quả penalty cho U20 Việt Nam, khi một hậu vệ của U20 New Zealand để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Nếu như đó là cơ hội bị từ chối đáng tiếc nhất, thì U20 Việt Nam còn phải trách bản thân hơn, khi bỏ lỡ một cơ hội mà chỉ cần nắn nót một chút, là bàn thắng sẽ tới. Đó là tình huống diễn ra ở phút 85, Hoàng Đức đệm bóng vọt xà sau nỗ lực đi bóng và chuyền vào của Đức Chinh. Ở tình huống này, may mắn đã ngoảnh mặt với U20 Việt Nam.

So với 3 cơ hội rõ ràng của đội bóng áo đỏ, thì đại diện của châu Đại Dương chỉ tạo ra được một tình huống đáng kể, là cú sút cận thành của Rogerson ở phút 75, nhưng thủ thành Tiến Dũng đã đổ người cản phá rất nhanh. Ngoài pha bóng đó, lối chơi của U20 New Zealand tỏ ra đơn điệu và nhàm chán khi chỉ chờ câu bóng bổng vào trong cho các cầu thủ to cao tận dụng.

Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các cầu thủ U20 Việt Nam đổ gục xuống sân, phần vì mệt mỏi, phần vì tiếc nuối. Quả thật, với màn trình diễn đó, họ xứng đáng có được 3 điểm trước đối thủ. Nhưng dù sao, U20 Việt Nam vẫn có thể tự hào vì những gì họ đã làm được.

1 điểm trong trận đấu này mang tính lịch sử với bóng đá Việt Nam, bởi trước đó, tất cả các đội bóng Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia và Myanmar) từng dự các kỳ U20 World Cup đều thua trắng. Trên bảng xếp hạng hiện tại, U20 Việt Nam và U20 New Zealand đang tạm chia sẻ vị trí thứ hai với 1 điểm. U20 Pháp dẫn đầu sau trận thắng 3-0 trước U20 Honduras. Đội bóng từ đất nước hình lục lăng cũng là đối thủ của U20 Việt Nam ở trận tiếp theo, diễn ra vào 15h ngày 25-5 tới.

VietBao.vn