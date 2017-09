Giật mình 3 chị em 37 HCV SEA Games: 4 lần hạ Ánh Viên, gia thế "khủng"

Andy Murray đã chính thức mất ngôi vị số 1 thế giới vào tay Rafael Nadal sau một năm thi đấu vô cùng thất vọng. Mới đây, tay vợt người Anh còn bị “xát muối” vào nỗi đau khi bị cựu số 1 thế giới Mats Wilander chê bai thậm tệ.

Murray không xứng đáng có mặt trong Top 4 tay vợt mạnh nhất

Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn trên tập chí La Tercera (Tây Ban Nha), huyền thoại người Thụy Điển cho rằng Murray không xứng đáng có mặt trong nhóm “Big Four” (4 tay vợt xuất sắc nhất thế giới.)

“Tôi nghĩ làng banh nỉ không nên có khái niệm Big Four, chỉ nên là Big Three mà thôi. Andy Murray không đủ đẳng cấp để so sánh với những tay vợt còn lại (Nadal, Federer và Djokovic). Bạn biết đấy, khái niệm Big Four đã được tạo ra bởi Andy luôn là người thứ 4 có mặt ở các trận bán kết lớn, nhưng cậu ta thua phần lớn các trận ấy.

Sẽ thật khập khiễng nếu so sánh một người chỉ giành được 3 Grand Slam so với những người có 12 ,15,19 danh hiệu. Đây thật sự là khoảng cách rất lớn, dù cho Murray có khoảng cách khá lớn so với những đối thủ trong Top 10.”

Cũng trong chia sẻ, huyền thoại Mats Wilander ca ngợi tay vợt Rafael Nadal dù rất ngưỡng mộ Federer. “Nadal đã tham gia 100% các giải đấu mà anh ấy có thể tham gia, bạn có thể thấy sự đam mê quan trọng đến thế nào đối với các đối thủ cạnh tranh.”

Hiện tại, Nadal vừa nâng thành tích của mình lên con số 15 danh hiệu Grand Slam sau 2 chức vô địch Roland Garros và US Open trong năm 2017. Mặc dù vậy, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn còn kém Federer 4 danh hiệu.

Ở diễn biến khác, Novak Djokovic cũng đang trải qua một năm đáng quên với những chấn thương. Điều này cũng tương tự vấn đề Andy Murray đang mắc phải.

Tay vợt số 2 thế giới gặp chấn thương hông sau trận thua trước tay vợt Sam Querrey ở tứ kết Wimbledon vừa qua. Quãng thời gian sau đó, Murray không tham dự bất cứ giải nào để điều trị dứt điểm.

Cách đây không lâu, sau một tuần tập luyện ở Flushing Meadows, New York (Mỹ) nhằm chuẩn bị cho US Open 2017, Murray nhận thấy mình chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất để tham dự giải Grand Slam cuối cùng của năm và tuyên bố bỏ cuộc.

Tay vợt số 1 Nadal đang có cơ hội thuận lợi để nâng tổng số Grand Slam lên 16.

