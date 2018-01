* Báo Hàn Quốc dành nhiều lời khen ngợi cho những nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của U23 Việt Nam trong trận chung kết đấu với U23 U-dơ-bê-ki-xtan. Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mặt sân phủ tuyết trắng xóa, các học trò của HLV Pắc Hang-xo thi đấu đầy quyết tâm và chỉ thua ở khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu. Trang OSEN mô tả: "Sự kiên cường và nhiệt huyết của U23 Việt Nam như làm tan chảy cả tuyết. Cầu thủ U23 Việt Nam không bỏ cuộc. Giới hạn thể lực bị vượt qua nhờ sức mạnh tinh thần". Truyền thông Hàn Quốc đánh giá rằng, đội U23 Việt Nam vẫn là những người chiến thắng sau những gì họ thể hiện. Trang Inter Football bình luận: "U23 Việt Nam mới là những nhà vô địch thật sự".

* Các trang thể thao uy tín của Thái-lan như Siam Sport và tờ Goal phiên bản Thái đều dùng cụm từ “trái tim tan vỡ” trong tiêu đề bài viết của mình. Siam Sport nhận định rằng, thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày đã ảnh hưởng tới khả năng cầm bóng của cả hai đội, nhất là với U23 Việt Nam - đội bóng của xứ sở nhiệt đới. Tờ Four Four Two (FFT) phiên bản Thái cũng đánh giá, tuy không bước lên ngôi vị cao nhất, nhưng một điều có thể khẳng định sau giải đấu này là U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích. Dấu ấn không chỉ của đội tuyển U23 mà là của cả bóng đá Việt Nam đã được khẳng định.

* Trên báo Bolo của In-đô-nê-xi-a, tác giả A.Gia-ti ca ngợi các học trò của HLV Pắc Hang-xo một lần nữa đã thể hiện tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của mình. Lối chơi kiên cường đến cùng của U23 Việt Nam đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Bài báo tiếc nuối cho thất bại ở phút chót của các cầu thủ Việt Nam khi U23 U-dơ-bê-ki-xtan ghi bàn ở thời điểm hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 1 phút.

* Tờ Bưu điện Phnompenh (Cam-pu-chia) cũng có bài nhận định, việc Việt Nam đại diện cho khu vực tham gia trận chung kết là nguồn cổ vũ lớn cho đấu trường bóng đá khu vực. Nhiều nhà bình luận thể thao quốc tế cho rằng, những gì diễn ra tại Giải vô địch AFC U23 cho thấy tình yêu với bóng đá là không biên giới và hành trình tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam đã trở thành động lực lớn cho bóng đá của cả Đông - Nam Á.

* Với dòng tít “Việt Nam - quốc gia ASEAN đầu tiên vào chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á", tờ Independent của nước Anh đã dẫn lời huấn luyện viên Ca-ta nhấn mạnh: "Việt Nam xứng đáng có mặt tại trận chung kết. Họ đã chứng minh là một đội có khả năng và đã làm tốt nhất để giành chiến thắng”. Tác giả bài báo X.Ne bày tỏ ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam cũng như tài năng và sự lãnh đạo tài tình của huấn luyện viên Pắc Hang-xo. U23 Việt Nam đã lột xác và chơi với phong độ khó tin, chiếm trọn được tình yêu của người hâm mộ Việt Nam và toàn bộ khu vực Đông - Nam Á.

* Các cây bút của trang chủ giải đấu bóng đá châu Á AFC đã bày tỏ phấn khích về cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 U-dơ-bê-ki-xtan. Không ít nhà phân tích và bình luận bóng đá còn nói rằng, dù để thua U-dơ-bê-ki-xtan với tỷ số 1-2 vào phút 119, song những gì mà các “chiến binh áo đỏ” thể hiện đã tiếp lửa cho giấc mơ của hàng chục triệu người dân và đưa lịch sử bóng đá nước Việt Nam sang trang.

* Tờ Marca, một tờ báo thể thao nổi tiếng ở Tây Ban Nha vốn được biết tới là thân Real Madrid đã viết về thầy trò HLV Pắc Hang-xo. Tác giả V.Rô-mê-ô của bài báo cho rằng, đây quả thực là một kỳ tích chưa từng có đối với bóng đá Việt Nam. Tác giả nhận xét, "những chiến binh áo đỏ" đã thi đấu quả cảm và dùng cụm từ "những anh hùng dân tộc" để mô tả về U23 Việt Nam.

* Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá U-dơ-bê-ki-xtan đã ví U23 Việt Nam giống như “tia chớp”, còn người hâm mộ Việt Nam tạo nên bầu không khí ầm ầm chẳng khác nào “tiếng sấm” vậy.

* Tờ Kaixian của Trung Quốc nhận định, sự ngoan cường, khả năng thi đấu ngang cơ đến phút cuối cùng của tuyển U23 Việt Nam khiến Trung Quốc bất ngờ. Kênh CCTV5 của nước này cũng gọi 119 phút thi đấu của U23 Việt Nam và U23 U-dơ-bê-ki-xtan là “119 phút truyền thuyết” khi hai đội như vật lộn trên mặt sân trắng xóa. Kết quả chung cuộc chỉ có thể ngã ngũ sau bàn thắng bất ngờ vào phút cuối cùng hiệp phụ thứ hai.

* Giới chuyên gia của kênh ESPN (Mạng lưới chương trình thể thao và giải trí) thừa nhận, U23 Việt Nam đã tiếp tục chiến đấu đến giây phút cuối cùng một cách tuyệt vời. Việc chỉ giành ngôi Á quân chỉ là do kém may mắn.

* Nhiều tờ báo tiếng A-rập bình luận rằng, Việt Nam đã không chịu khuất phục và tinh thần bất khuất đã được các cầu thủ Việt Nam thể hiện trong suốt cả hai hiệp phụ lẫn loạt đá luân lưu trong trận gặp Ca-ta. Tờ Gulf Times (Thời báo vùng Vịnh) đã ví bàn thắng của Quang Hải trong trận đấu với Ca-ta là siêu phẩm "vẽ cầu vồng".

VietBao.vn