Trước trận ra quân trên đất Hàn Quốc, tờ Stuff không đánh giá cao thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Tờ này còn tự tin nhận định, chiến thắng là điều ĐT New Zealand có thể đạt được trong tầm tay:. "Đội bóng do Bazeley dẫn dắt sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup bằng trận gặp U20 Việt Nam. Đây là một trong những đối thủ yếu nhất mà các đội bóng nam của New Zealand từng chạm trán. Chiến thắng ở trận này sẽ mở ra cơ hội đi tiếp". Cũng theo tờ báo này, trận gặp U20 Việt Nam sẽ là cuộc đọ sức dễ dàng nhất ở bảng E bởi lượt hai họ sẽ gặp Honduras và lượt cuối gặp Pháp, những đối thủ sẽ rất khó nhằn với U20 New Zealand.

Hai HLV của U20 Việt Nam và U20 New Zealand phát biểu trước trận đấu.

Trận U20 Việt Nam - U20 New Zealand diễn ra lúc 18h (giờ VN) ngày 22/5. Đây là lần thứ 5, đội bóng châu Đại Dương góp mặt ở sân chơi này, trong khi đó, đây là lần đầu tiên U20 Việt Nam có vinh dự được tham gia giải đấu.

