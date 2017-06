Donnarumma đang được ví như một Buffon tương lai

Báo chí Ý và lực lượng cổ động viên hùng hậu của AC Milan trên toàn thế giới đã đặt cho Donnarumma thành cái tên Dollarumma với một sự giễu cợt, tiền bạc đã tha hóa thủ môn tuổi “teen” này quá nhanh.

Donnarumma có cái tên đầy đủ là Gianluigi Donnarumma, cùng tên với thủ môn huyền thoại Ý Gianluigi Buffon. Điều đáng nói là người đại diện của “truyền nhân” Buffon lại chính là cò Mino Raiola.

Đây là tay cò mà giới chủ bóng đá Ý nguyền rủa, thậm chí chủ tịch CLB Napoli ví là “bệnh ung thư của làng bóng đá”. “Cò” Raiola lắm chiêu trò và giỏi giật dây. Donnarumma đã có những cuộc tiếp túc với cò này và đã bắt đầu có những dấu hiệu nặng chuyện tiền bạc.

Donnarumma bị fan AC Milan ở Ba Lan xúc phạm

Mới đây, AC Milan mời Donnarumma ký hợp đồng mới nhưng thủ môn này đã từ chối. Đây là một trong những tài năng hứa hẹn tươi sáng nhất của đội bóng “đỏ-đen” thành Milano.

Lập tức xuất hiện làn sóng tẩy chay và “bôi nhọ” thủ môn tuổi “teen” này không chỉ ở Milan mà lan sang cả nước ngoài.

Vừa qua khi U-21 Ý đá với U-21 Đan Mạch tại giải Vô địch U-21 châu Âu ở TP Krakow của Ba Lan, một lượng fan rất lớn của AC Milan đã in hàng loạt tờ giấy cùng bandrole ghi “Donnarumma- Dollarumma” giăng nhiều vị trí trên sân. Họ còn in ra những tờ giấy nhỏ, hàng xấp đô la…âm phủ ném vào cầu môn nơi Donnarumma đang đứng nhằm chế giễu tài năng tuổi teen này đang "say máu" đồng tiền.

Donnarumma đang bị đại diện, cò Raiola giật dây

Chuyện riêng của Donnarumma bỗng làm cho HLV U-21 Ý Gigi Di Biagio trở nên sốc và khó xử. Tuy nhiên cuối trận khi trả lời báo chí, HLV U-21 Ý cho biết: “Tôi hài lòng với cách thể hiện của Donnarumma, cậu ấy đã không phản ứng gì và biết tập trung cao độ vào trận đấu trên sân. Đó là chuyện riêng của Donnarumma nhưng đó cũng là một tai nạn cho U-21 Ý”.

Hầu hết giới chuyên môn Ý, những cựu ngôi sao Ý không quan tâm chuyện của Donnarumma thích gì, nhưng họ có một suy nghĩ là cách cư xử của Donnarumma nếu là một thủ môn ở tuổi 30 thì hợp lý hơn. Còn ở cái tuổi 18 và đang ở CLB AC Milan thì không nên như vậy.

Donnarumma khoác áo đội 1 AC Milan từ năm 16 tuổi. Trước việc tài năng trẻ hiện 18 tuổi này từ chối ký hợp đồng tiếp với AC Milan, Giám đốc điều hành Marco Fassone cho biết: “Có lẽ đây là thời điểm Donnarumma chưa thích hợp để đưa ra quyết định mà thôi”.

VietBao.vn