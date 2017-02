Khi "hai nhà" bắt tay

Quận Nam Từ Liêm đang là điểm sáng phát triển môn taekwondo trong các trường học. Hiện 8/10 trường tiểu học công lập của quận đang, đã thành lập CLB Taekwondo. Các CLB hoạt động sau giờ học chính khóa với sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm TDTT. Còn ở Trường Tiểu học Lômônôxốp, Đoàn Thị Điểm, môn taekwondo được đưa vào giờ học thể dục tăng cường dành cho một khối học nhất định.

Một màn thi đấu nội dung quyền tại Giải Taekwondo học sinh quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) năm học 2016-2017. Ảnh: Minh An.

HLV Hoàng Văn Phú, phụ trách môn taekwondo, Trung tâm TDTT quận Nam Từ Liêm nhận định, môn võ này có nhiều điều kiện để phát triển trong các trường học nhờ đầu tư ban đầu đơn giản. Ngoài ra, đây còn là môn võ có sức hút và quảng bá rộng rãi. Cũng nhờ tập taekwondo, nhiều em có cơ hội giành điểm ưu tiên khi tham dự các kỳ thi chuyển cấp bởi hệ thống thi đấu quốc gia của môn này luôn ổn định.

Tuy vậy, theo HLV Hoàng Văn Phú, chính sự bắt tay giữa ngành Thể thao và ngành GD-ĐT từ thành phố đến quận, huyện đã tạo điều kiện để HLV gây dựng các CLB Taekwondo hoạt động hiệu quả tại trường học. Theo đó, hằng năm, Phòng GD-ĐT cùng Trung tâm TDTT quận chủ động phối hợp tổ chức Giải Taekwondo học sinh. Đó là cách phát triển phong trào tốt nhất, giúp các trường có thêm động lực để giữ phong trào.

Còn các nhà trường cũng tạo điều kiện để CLB Taekwondo phát triển tốt nhất, như Ban Giám hiệu Trường THCS Đại Mỗ đã dành một phòng riêng cho CLB Taekwondo. Ở Trường Tiểu học Mỹ Đình 1, HLV taekwondo còn được nhận làm giáo viên thể dục hợp đồng để tiện cho việc phát triển môn võ này.

HLV Hoàng Văn Phú cho biết, mục đích đầu tiên khi phát triển taekwondo ở các trường học trong quận là giúp học sinh có thêm lựa chọn khi rèn thể chất. Sau đó, nếu các em có thể phát triển hơn sẽ được đưa vào đội tuyển quận, làm nguồn cho đội tuyển thành phố.

Ở quận Tây Hồ, một số trường như Tiểu học Đông Thái, An Dương, THCS Đông Thái cũng đưa môn taekwondo vào giờ học thể dục tăng cường, tự chọn. Hiệu quả thấy rõ khi nhiều em hào hứng với môn thể thao này và nhiều gia đình nhất trí duy trì việc tập luyện môn võ này trong giờ học.

Sự phát triển của môn taekwondo trong các trường học đã giúp môn thể thao này có số người tập luyện thường xuyên đông nhất Hà Nội. Theo thống kê của Hiệp hội Taekwondo Hà Nội, hiện có gần 11.000 võ sinh thường xuyên tập luyện taekwondo, trong đó chủ yếu là học sinh.

Trong năm 2016, có tới 17 giải đấu taekwondo cấp quận, huyện, CLB dành cho lứa tuổi học sinh. Giải Taekwondo học sinh Hà Nội năm học 2016-2017 thu hút số VĐV kỷ lục trong các kỳ giải học sinh Hà Nội, với gần 1.000 võ sinh tham dự. Với nền tảng như vậy nên taekwondo luôn là điểm sáng của thể thao học đường Hà Nội tại giải học sinh toàn quốc, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Đầu tư đội ngũ HLV

Tổng Thư ký Hiệp hội Taekwondo Hà Nội, Chủ nhiệm bộ môn taekwondo (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội) Đào Quốc Thắng nhìn nhận: "Việc taekwondo phát triển trong các trường học như hiện nay dưới hình thức CLB sinh hoạt ngoài giờ học hay đưa vào giờ học thể dục tăng cường, tự chọn là tín hiệu tốt về mặt phong trào. Nhờ đó, khâu tuyển chọn VĐV từ các trường học của taekwondo Hà Nội cũng dễ hơn và đây thực sự là kênh tuyển chọn quan trọng.

Tại CLB Taekwondo Hà Nội hiện nay có nhiều em được tuyển chọn từ phong trào tập luyện taekwondo ở các trường học”. Đó là điều may mắn cho taekwondo Hà Nội bởi nhiều môn đang chật vật tuyển chọn VĐV, thậm chí phải đến nhiều tỉnh khác để tuyển học viên có tố chất. Như ở quận Nam Từ Liêm, hiện có 5 VĐV đang được gia đình xin theo tập ở CLB Taekwondo Hà Nội. Đây thực sự là giấc mơ với nhiều người làm nghề. Tuy nhiên, để phong trào phát triển mạnh, yếu tố HLV cũng phải được đề cao.

Chính vì vậy, Hiệp hội Taekwondo Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội luôn đề cao đến yếu tố HLV, nhất là ở mảng phong trào. Vì thế, bên cạnh các lớp HLV do thầy nội đứng lớp, một số lớp HLV do chuyên gia nước ngoài giảng dạy đã được tổ chức để bảo đảm kiến thức chuẩn cho HLV Hà Nội. Gần đây nhất là lớp đào tạo HLV do Giáo sư, Trưởng ban Trọng tài môn quyền taekwondo (Liên đoàn Taekwondo thế giới) Hwang In Sik trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội.

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Taekwondo Hà Nội Đào Quốc Thắng, việc xây dựng đội ngũ HLV đủ mạnh sẽ đáp ứng được nhu cầu dạy thể dục trong nhà trường và cũng để có phong trào mạnh hơn, tạo chân đế vững vàng cho thể thao thành tích cao của Hà Nội. Thùy An

