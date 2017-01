Trọng tài Nguyễn Đức Vũ liên tục mắc sai V-League 2011, trọng tài Vũ từng công nhận bàn gỡ hòa 1-1 của Long An trên sân Chi Lăng nhưng sau đó “bẻ còi” vì áp lực từ phía SHB Đà Nẵng. Năm 2014, trận khai mạc mùa giải giữa Hải Phòng và Thanh Hóa, cầu thủ hai đội thi đấu thô bạo nhưng trọng tài Vũ không rút bất kỳ một thẻ phạt nào. Cũng năm đó, CLB An Giang tố trọng tài Vũ thiên vị Long An ở vòng 13, khiến đội bóng miền Tây lâm nguy. Mùa 2015, trong trận chung kết cúp Quốc gia, trọng tài Vũ chỉ phạt thẻ vàng sau pha vào bóng của Dương Thanh Hào bên phía Hà Nội T&T khiến tiền đạo Abass của Bình Dương gãy chân. Sau khi thấy tình hình nghiêm trọng, trọng tài người Bình Thuận này mới phạt thẻ đỏ Văn Hào trong sự giận dữ của người hâm mộ và cầu thủ B.Bình Dương. V-League 2016, cầu thủ trẻ Văn Toàn của HAGL chạy đến đẩy vai trọng tài Vũ vì trong suốt trận đấu, trọng tài này có những tình huống xử thiên vị Thanh Hóa, đồng thời chửi thề, đe dọa các cầu thủ HAGL. Tới vòng đấu sau đó, trọng tài Vũ cho Long An hưởng phạt đền trong tình huống hậu vệ Đồng Tháp phạm lỗi ngoài vòng cấm rất rõ ràng. V-League 2017, ngay trận mở màn Hà Nội - Than Quảng Ninh, trọng tài Vũ không công nhận 2 pha phạm lỗi vòng cấm của cầu thủ chủ nhà khiến Than Quảng Ninh có công văn khiếu nại.