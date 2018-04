Quy định về kỷ luật của VFF: Điều 39. Hành vi xâm phạm thân thể 1. Người nào có hành vi nhằm sử dụng vũ lực hoặc cố tình xâm phạm thân thể người khác thì bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ từ 02 trận đến 05 trận. 2. Bị phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ từ 05 trận đến 08 trận trong các trường hợp sau: a) Vi phạm nhiều lần đối với 01 người hoặc đối với nhiều người; b) Vi phạm đối với quan chức; c) Gây thiệt hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, thân thể người khác. 3. Xâm phạm thân thể trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tiền từ 35 triệu đồng và bị đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá đến 24 tháng hoặc bị cấm tham gia hoạt động bóng đá vĩnh viễn. 4. Người vi phạm phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra, mức chi phí được quy định cụ thể như sau: a) Không vượt quá 15 tháng lương của người vi phạm theo hợp đồng lao động ký với CLB, đội bóng chủ quản tại thời điểm vi phạm; b) Không vượt quá 50 triệu đồng đối với trường hợp người vi phạm là cầu thủ đào tạo, tập nghề. Trong trường hợp này, chi phí sẽ do CLB, đội bóng đang sử dụng, quản lý cầu thủ tại thời điểm vi phạm chi trả. 5. Nếu có vi phạm và quyết định kỷ luật chưa thể đưa ra kịp thời do cần thẩm định tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, Trưởng Ban kỷ luật có thể áp dụng biện pháp tạm đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ đối với người vi phạm (thời hạn thi hành được trừ vào thời hạn thực hiện quyết định kỷ luật).