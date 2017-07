PV: Quyết định 308 của Ban Kỷ luật VFF về việc "cấm CĐV Hải Phòng tới sân khách tới hết mùa 2017" vấp phải nhiều ý kiến phản biện, thậm chí như HLV Lê Thụy Hải còn cho đó là "trò cười". Là người chịu trách nhiệm ký quyết định, ông nghĩ sao?

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: Mấy ngày qua tôi cũng có nghe, đọc những thông tin như bạn nói. Thực sự tôi rất buồn. Ở đây cần phải nói rằng, quyết định 308 được thống nhất dựa trên ý chí của tất cả các thành viên Ban Kỷ luật VFF, là những nhà chuyên môn, luật sư chứ không phải mình ông Hường nghĩ ra. Thứ hai, án kỷ luật này dựa trên đề nghị của BTC giải, các báo cáo của giám sát, băng hình kỹ thuật... và dựa trên quy định của luật.

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho rằng một số phần tử nhân danh CĐV Hải Phòng để vào sân phá hoại, cần sự chung tay của cả xã hội để loại trừ

-Trong các điều luật được viện dẫn để đi tới quyết định "Cấm CĐV Hải Phòng vào sân cổ vũ các trận đội này làm khách đến hết mùa giải chuyên nghiệp 2017, do có hành vi gây mất an toàn, an ninh trận Hà Nội - Hải Phòng", lại không có điều khoản nào chế tài xử việc CĐV Hải Phòng vì đốt pháo sáng, gây mất an toàn và làm trận đấu gián đoạn. Điều này dẫn đến quyết định kỷ luật thiếu thuyết phục, thưa ông?

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: Quyết định kỷ luật dựa trên các quy định về kỷ luật của VFF. Ở đây CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, ném pháo sáng phải đặt vấn đề là BTC sân kiểm soát không tốt. Và vì thế chúng tôi đã phạt BTC trận đấu 50 triệu đồng.

Những ngày qua, quyết định "cấm CĐV Hải Phòng tới sân khách cổ vũ" của Ban Kỷ luật vấp phải nhiều ý kiến phản biện, thậm chí chỉ trích

-Việc cấm CĐV Hải Phòng tới sân khách trong phần còn lại của mùa giải có vô lý, có vi phạm nhân quyền và thiếu khả thi như nhiều ý kiến e ngại không, thưa ông?

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: Tôi biết nhiều người nói Ban Kỷ luật vi phạm nhân quyền, đi xem bóng đá là quyền cá nhân mỗi người, nhưng chúng tôi không vi phạm điều đó, có cấm ai đâu. Về nguyên tắc, không ai cấm CĐV vào sân theo dõi bóng đá. Sau khi ra quyết định kỷ luật, chúng tôi và Ban tổ chức giải đã ngồi bàn bạc để đưa ra hướng dẫn cho các BTC sân địa phương.

- Nhưng theo định nghĩa trong Quy định kỷ luật VFF, CĐV bao gồm tất cả những người ủng hộ đội bóng đó. Việc cấm CĐV Hải Phòng tới sân khách cổ vũ được hiểu là cấm tất cả những ai ủng hộ đội Hải Phòng thưa ông?

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: CĐV Hải Phòng đa số là chân chính, có ý thức. Tuy nhiên cũng có một số người, nhóm người thiếu ý thức, quá khích, nhân danh CĐV Hải Phòng để vào sân, tái lặp hành vi đốt pháo sáng, gây mất an toàn trận đấu, vi phạm mùa này qua mùa khác. Tôi nói thẳng đó là những cá nhân phá hoại. Họ phá hoại trận đấu, phá hoại hình ảnh CLB Hải Phòng, hình ảnh của giải đấu. Bản thân CLB Hải Phòng cũng không thừa nhận số CĐV này và bao năm qua không thành lập được Hội CĐV, cũng bởi không quản lý được số người phá hoại như thế.

Việc cấm CĐV mặc áo, mang cờ có logo đội Hải Phòng vào sân khách là để bảo vệ hình ảnh cho CLB. Đồng thời, việc cấm này chỉ mang tính tạm thời (từ vòng 15 đến hết mùa 2017-pv) để thanh lọc những phần tử phá hoại. Theo tôi, để xóa bỏ vết đen này cần sự vào cuộc của cả xã hội, chứ không riêng Ban Kỷ luật VFF. Mùa 2009, Ban Kỷ luật cũng từng ban hành án kỷ luật tương tự với CĐV Hải Phòng. Ngay sau lệnh cấm, tôi dự khán trận đấu, thấy nhiều CĐV chân chính khi chứng kiến một số CĐV đội mình có ý gây rối đã nhắc nhở. Điều đó cho thấy chính CĐV Hải Phòng cũng không chấp thuận sự phá hoại của số phần tử đó.

- Ngay sau lệnh cấm, rất đông CĐV Hải Phòng đã thản nhiên vào sân Cần Thơ, mang theo áo, cờ của đội Hải Phòng trước sự bất lực của BTC trận đấu, BTC sân. Ông có bình luận gì?

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: Tôi không bình luận gì, vì cũng mới nắm sơ qua vụ việc từ đại diện BTC giải, chưa có hồ sơ trong tay. Song ở đây, có thể nhận định BTC sân đã không làm tốt công tác kiểm soát an ninh, an toàn trước trận. Bởi nếu làm chặt chẽ, tôi tin không có tình trạng đó xảy ra.

Bằng chứng là ở vòng 15 trước đó, BTC sân Hải Phòng không phải đối tượng thi hành án kỷ luật, hướng dẫn cấm CĐV Hải Phòng nhưng họ làm rất chặt, rất tốt và không có vi phạm xảy ra. Hướng dẫn của VPF trong việc thi hành án kỷ luật CĐV Hải Phòng là rất rõ ràng, tuy nhiên BTC sân Cần Thơ lại không làm nghiêm, để cho CĐV họ bắt bẻ vô lý mà cũng chấp nhận để họ vào sân với nhiều dụng cụ cổ vũ nằm ngoài danh sách cho phép.

-Có thể hiểu với vi phạm tại vòng 16 vừa qua, BTC sân Cần Thơ sẽ phải nhận án phạt nguội?

Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: Sáng nay (3-7), BTC giải họp. Chúng tôi đang chờ đề xuất và hồ sơ (nếu có) của họ gửi sang để xử lý các vi phạm vòng đấu vừa qua, bao gồm cả vụ việc trên sân Cần Thơ. Tuy nhiên, mức độ xử phạt ra sao phải xem xét hồ sơ, các thành viên Ban Kỷ luật họp, thống nhất mới đưa ra quyết định cuối cùng.

-Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

VietBao.vn