Vòng 23 V-League 2017, ông Trần Văn Lập đảm nhận nhiệm vụ trọng tài điều khiển chính trận Long An - Thanh Hóa trên sân Tân An cũng đã có pha bẻ còi tranh cãi.

Phút 65 của trận đấu, ngoại binh Wander Luiz tung cú sút ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà Long An, trợ lý trọng tài Nguyễn Lâm Minh Đăng không hề phất cờ việt vị, sau đó tiến lên giữa sân như một cách thừa nhận bàn thắng hợp lệ. Cùng lúc trọng tài chính Trần Văn Lập có những động thái thừa nhận bàn thắng.

Trọng tài Trần Văn Lập (bên phải) từng bị treo còi hết mùa 2017 vì quyết định "bẻ còi" vòng 23 V-League 2017

Tuy nhiên, khi các cầu thủ Thanh Hóa kéo đến phản ứng và cho rằng Luiz đã rơi vào thế việt vị, lúc ấy trọng tài Văn Lập mới đến hội ý với trợ lý Minh Đăng. Sau đó ông Lập quyết định “bẻ còi”, không công nhận bàn thắng cho Long An. Quyết định này đã khiến các cầu thủ chủ nhà bức xúc và phản ứng dữ dội.

Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF - đơn vị tổ chức giải) khi đó là ông Cao Văn Chóng cũng tỏ ra rất không hài lòng với cách phối hợp và xử lý tình huống của trọng tài Lập cùng trợ lý.

Ngay sau đó, VPF ra quyết định không mời trọng tài Lập và trợ lý Minh Đăng cho tới hết mùa 2017.

Cùng thời điểm bị VPF "treo còi", trọng tài Trần Văn Lập tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi cự thủ thành đội An Giang, Phan Trường An lên facebook tố cáo ông Lập đã xử ép trắng trợn An Giang trong trận thua Nam Định 2-3 ở giải hạng Nhất 2011.

Thủ môn Trường An khẳng định trọng tài Lập đã ép đội mình tới mức cầu thủ Nam Định dù đạp thẳng vào bụng đồng nghiệp vẫn chỉ nhận 1 chiếc thẻ vàng. Trong khi cầu thủ An Giang phản ứng thì ông Lập đe dọa: "Mày có đá thì im, tao thích bắt thế, mày làm gì tao".

Dù những thông tin trên chưa được kiểm chứng song câu chuyện chia sẻ của cựu thủ môn Trường An ít nhiều càng khiến uy tín của trọng tài Trần Văn Lập giảm sút.

Trọng tài Lập gần như chắc chắn tiếp tục bị treo còi hết mùa vì sai lầm nghiêm trọng trận Bình Dương - Quảng Ninh, vòng 22

Thế nhưng không hiểu sao, ông Lập vẫn được Ban Trọng tài VFF tin dùng trở lại ở V-League 2018.

Tại trận đấu vòng 8 giữa Sài Gòn hòa Khánh Hòa 1-1 hồi tháng 5 vừa qua, trọng tài Trần Văn Lập đã bị HLV Phan Văn Tài Em chỉ trích về cách cầm còi yếu kém: "Cách cầm còi của trọng tài chính trận này không thể nào chấp nhận được. Cầu thủ tôi bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi, rồi tình huống bị phạm lỗi 12 cũng vậy. Rất ức chế".

Và tới vòng 22, ông Lập tiếp tục mắc liên tiếp lỗi ngớ ngẩn và nghiêm trọng trên sân Gò Đậu, khiến cả chủ nhà Bình Dương lẫn đội khách Quảng Ninh đều bức xúc.

