Ba trận vòng bảng các học trò của HLV Park Hang-seo trông như những “gã thư sinh” so với các đội. Ngoài Hàn Quốc gương mặt… non nhưng thể hình cao to, còn lại Úc và Syria cứ như là “bố” của Văn Toàn, Quang Hải, Duy Mạnh,…vậy.

Ở tứ kết U-23 Việt Nam lại tiếp tục đối đầu với đội bóng cao to khác là Iraq. Các cầu thủ Iraq hay Syria với bộ râu quai nón trông rất dữ dằn, cứ như những ngoại binh châu Âu cao to và… già chát.

Công Phượng rất nhỏ con trước các cầu thủ Syria

Nhưng thực tế khi đối đầu với các đội này tia hy vọng thắng cuộc của U-23 Việt Nam dâng lên rất cao so với việc gặp các đội Nhật hay Hàn Quốc.

U-23 Iraq hay thật, sự góp mặt của họ lần này được xem là ứng viên vô địch cùng với Nhật, Qatar và Hàn Quốc, nhưng cũng chẳng dễ gì.

U-23 Việt Nam vẫn có cách của mình, như HLV Park Hang-seo vừa tuyên bố, Iraq rất mạnh, mạnh hơn U-23 Việt Nam nhiều mặt nhưng ông có cách của mình. Tất nhiên là phải có.

Tiến Dũng (4) cũng rất khiêm tốn thể hình so với Syria

Chi tiết duy nhất HLV Park Hang-seo tuyên bố khi đối đầu với Uraq là vẫn chơi năm hậu vệ. Việt Nam là đội kèo dưới mà. Từ vòng bảng đến vòng Knock out thứ nhất này đều là đội kèo dưới nên “đặt chiếc bus” trước cầu môn có gì đáng nói đâu. Miễn là thực thi mục tiêu của mình.

Thể hình nhỏ và...thư sinh không ngăn được U-23 Việt Nam đánh bại Úc và có điểm trước Syria.

Điều lo lắng là khả năng phục hồi thể lực của U-23 Việt Nam. Qua ba trận, vòng bảng, hầu như các cầu thủ Việt Nam đã kiệt sức, nhất là sau màn tra tấn thể lực kinh hoàng trong trận hòa Syria.

Nếu thầy trò HLV Park Hang-sep phục hồi tốt thì có thể cũng chả ngại gì Iraq khi mà U-23 Việt Nam đã vượt chỉ tiêu. Chỉ tiêu của đội chỉ là…có điểm, nhưng nay đã vào tứ kết…thì phải hưng phấn bay bổng. Nói như cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần, các đội trẻ phục hồi thể lực rất nhanh, hơn nữa sau trận thắng và thành tích vào tứ kết làm tinh thần hưng phấn cao độ. Việc mệt mỏi cơ bắp sẽ nhanh chóng tan biến khi cảm giác hạnh phúc ùa về.

U-23 Việt Nam đã vượt chỉ tiêu và thể hiện ngoài sự mong đợi. Các cầu thủ rất hưng phấn và hy vọng thể lực của đội hồi phục nhanh và cả việc tăng cường hưng phấn.

Với “gã mày râu” Úc và Syria thì U-23 Việt Nam đã đánh bại một và hòa một, vậy bây giờ gặp “gã mày râu” thứ ba Iraq cũng chẳng ngại ngùng gì.

Quan trọng là chơi theo cách của mình, nếu Iraq tận dụng sức mạnh, chiều cao tạo sự khác biệt thì U-23 Việt Nam trung thành lối chơi “zi-zak” tạo ức chế đối phương rồi sau đó thực hiện ý đồ của mình.

