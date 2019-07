Sự kiện:

Wimbledon 2019

Serena Williams

[11] Serena Williams (Mỹ) – Alison Riske (Mỹ): 19h00, 9/7, Tứ kết đơn nữ Wimbledon, sân Trung tâm

Phong độ đỉnh cao của Serena Williams đang dần trở lại. Cựu số 1 thế giới người Mỹ đã có sự “lột xác” đáng kể trong thời gian 2 tháng qua ở 2 Grand Slam gần nhất tham dự.

Nếu như tại Roland Garros, Serena chỉ đi được đến vòng 3 trước khi thua sốc đối thủ đồng hương thua kém đẳng cấp Sofia Kenin 2-6, 5-7 thì tại Wimbledon, cô em nhà Williams đã vào đến tứ kết, ngang bằng thành tích của cô tại Australian Open hồi đầu năm.

Ngay trước trận đấu với một đối thủ cùng quốc tịch Mỹ khác là Alison Riske tranh vé vào bán kết trên sân Trung tâm hôm nay, Serena đã nhận thông tin không mấy vui vẻ.

Theo trang thông tấn AP, tay vợt nữ đã giành đến 23 Grand Slam đánh đơn (trong đó có 7 lần đăng quang ở Wimbledon) vừa nhận án phạt 10.000 đô-la từ BTC Wimbledon năm nay do làm hư hỏng một sân đấu tại All England Club trong lúc luyện tập trước giải.

Serena Wiliams đang rất bực tức vì phải nộp phạt 10.000 đô-la vì phá hoại sân tập ở Wimbledon 2019

Serena quyết tâm trút cơn giận đó lên Riske ở trận tứ kết hôm nay trên sân Trung tâm. Dẫu vậy, cựu số 1 thế giới người Mỹ phải rất cảnh giác khi đối thủ đồng hương với cô vừa lội ngược dòng loại hạt giống số 1, đương kim vô địch Australian Open – Ashleigh Barty 3-6, 6-2, 6-3 ở vòng 4.

Trước đó, Alison Riske cũng đã loại 2 hạt giống Donna Vekic (số 22) và Belinda Bencic (số 13) lên tay vợt 29 tuổi đang xếp hạng 89 thế giới muốn tiếp tục gây sốc trong lần đầu tiên chạm trán đàn chị Serena Williams.

[8] Elina Svitolina (Ukraine) – Karolina Muchova (Cộng hòa Séc): Khoảng 20h30, 9/7, Tứ kết đơn nữ Wimbledon, sân Số 1

“Đóa hồng Ukraine” Elina Svitolina đang chơi rất ấn tượng tại Wimbledon năm nay. 3 trong 4 thắng lợi vừa qua trên mặt sân cỏ ở All England Club, cựu vô địch WTA Finals 2018 đã đánh bại các đối thủ của mình cùng chỉ sau 2 set.

Svitolina mơ lần đầu tiên vào bán kết một giải Grand Slam

Thử thách tiếp theo của Svitolina sẽ là Karolina Muchova. Nếu vượt qua đối thủ không được xếp hạng hạt giống đến từ Cộng hòa Séc, tay vợt xinh đẹp đang xếp thứ 8 thế giới sẽ lần đầu tiên lọt vào bán kết Wimbledon, cũng là lần đầu cô có mặt tại bán kết một giải Grand Slam.

Trong quá khứ, Svitolina mới gặp Muchova đúng 1 lần. Đó là tại Qatar Open năm nay ở Doha khi kiều nữ Svitolina thắng 6-4, 6-2 cũng ở vòng tứ kết.

[7] Simona Halep (Romania) – Zhang Shuai (Trung Quốc): 19h00, 9/7, Tứ kết đơn nữ Wimbledon, sân Số 1

Zhang Shuai vẫn đang gây bất ngờ lớn tại Wimbledon năm nay khi tay vợt Trung Quốc đã loại bỏ cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki với thắng lợi 6-4, 6-2 đầy thuyết phục trước hạt giống số 14 tại tứ kết.

Đối thủ sắp tới của tay vợt được kỳ vọng sẽ là “Li Na mới” ở Grand Slam tại London sẽ là Simona Halep – một đối thủ cũng được đánh giá trên cơ so với cô.

Halep vừa chấm dứt “chuyện cổ tích” của tay vợt 15 tuổi Coco Gauff bằng thắng lợi 2 set cùng tỷ số 6-3 ở vòng tứ kết trước đối thủ còn đang tuổi “cắp sách đến trường” người Mỹ.

Nếu thắng tiếp Zhang Shuai hôm nay, cựu số 1 thế giới người Romania sẽ tái lập thành tích vào đến bán kết Wimbledon như mình từng làm được năm 2014.

Trận tứ kết còn lại ở nội dung đơn nữ Grand Slam này sẽ diễn ra vào khoảng 20h30 tối nay (9/7, giờ Việt Nam) trên sân Trung tâm giữa hạt giống số 19 Johanna Konta – niềm hy vọng còn lại duy nhất của nước chủ nhà Anh với đối thủ người Cộng hòa Séc - Barbara Strycova.

Video Halep vượt qua Coco Gauff ở vòng 4 Wimbledon năm nay:

