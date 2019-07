Sự kiện:

Wimbledon 2019

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Rafael Nadal

* Trận Federer - Clarke sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Chiến thắng của Federer ở vòng 1

Kyrgios từng thắng Nadal ở Wimbledon 2014

Thử thách dành cho Nadal ở vòng 2 không hề dễ dàng: Nick Kyrgios. Thời gian qua, tay vợt người Australia thường được nhắc tới nhờ những scandal hơn là thành tích, dù vậy không ai có thể phủ nhận tài năng của "trai hư" làng banh nỉ.

Điều đó được thể hiện rõ nhất qua thành tích đối đầu cân bằng 3-3 giữa Kyrgios với Nadal. Thậm chí lần chạm trán gần nhất ở vòng 1/8 Acapulco hồi tháng 2, anh đã xuất sắc đánh bại "vua đất nện" sau 3 set.

Giới chuyên môn tin rằng trong một ngày đẹp trời, Kyrgios hoàn toàn đủ khả năng tạo nên "địa chấn" ở Wimbledon.

