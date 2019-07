Sự kiện:

Wimbledon 2019

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Rafael Nadal

[2] Roger Federer (Thụy Sĩ) - Lloyd Harris (Nam Phi): Khoảng 20h30, 2/7, vòng 1 đơn nam Wimbledon, sân Trung tâm

Trận đấu này sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp. Mời các bạn chú ý đón xem!

Wimbledon 2019 vừa khởi tranh hôm qua (1/7) chứng kiến nhà ĐKVĐ kiêm hạt giống số 1 Novak Djokovic khởi đầu khá tốt khi đánh bại lão tướng dày dặn kinh nghiệm Philipp Kohlschreiber khá chóng vánh với tỷ số 3-0 (6-3, 7-5, 6-3).

Trong hôm nay (2/7), cũng trên sân Trung tâm, kỷ lục gia đã 8 lần vô địch Grand Slam trên sân cỏ, hạt giống số 2 Roger Federer sẽ xuất trận với tham vọng lần thứ 9 lên đỉnh vinh quang ở All England Clubs.

Federer quyết giải mã "ẩn số" Nam Phi Lloyd Harris

Kể từ sau thất bại đau đớn sau chỉ 3 set trước đại kình địch Rafael Nadal, những tín hiệu tích cực đã đến với "Tàu tốc hành". Federer vừa hoàn tất cú "Decima" (lần thứ 10 vô địch) ở Halle Open - giải ATP 500 tại Đức là "mảnh đất lành" anh chọn để chạy đà cho Wimbledon.

Video Federer thắng David Goffin ở chung kết Halle Open 2019:

Sharapova sẽ so vợt Parmentier tranh vé vào vòng 2 Wimbledon 2019

Dẫu vậy, sự tự tin đang đến với Sharapova khi cô vừa đăng quang giải sân cỏ ở Mallorca (Tây Ban Nha) cuối tuần trước khi thắng Viktoria Kuzmova 7-6 (10-8), 6-0 ở trận chung kết. Nếu chơi đúng sức và không chủ quan, Sharapova có thể dễ dàng hạ gục Parmentier trong cuộc so tài sắp tới.

Lịch thi đấu cụ thể ngày thứ 2 Wimbledon 2019:

