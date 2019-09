Sự kiện:

US Open 2019

Rafael Nadal

Serena Williams

Video Nadal thắng Cilic ở vòng 4

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Federer sẽ lại đánh bại đàn em?

Tay vợt 38 tuổi sẽ gặp Grigor Dimitrov, sau khi tay vợt có biệt danh "Tiểu Federer" đã đánh bại Alex de Minaur với tỷ số 7-5, 6-3, 6-4. Federer chưa thua một trận nào trong 7 lần đối đầu Dimitrov. Liệu lần này kết cục có gì khác?

Với phong độ và sự hưng phấn hiện tại, Federer hoàn toàn có thể giải mã bản sao của mình. Dimitrov thực tế trên đường vào tứ kết cũng chưa gặp chướng ngại vật nào đáng chú ý. Cái uy của Federer có thể khiến anh sẽ lại run sợ.

Ở nội dung đơn nữ, huyền thoại Serena Williams sẽ đụng độ “ngựa ô” Qiang Wang, tay vợt Trung Quốc đầu tiên vào tứ kết US Open, từ sau Peng Shuai năm 2014. Qiang trước đó đã gây sốc khi đánh bại hạt giống số 2 Barty trong một trận đấu mà nhà ĐKVĐ Roland Garros bỏ lỡ toàn bộ chín break-point, và chỉ cứu nguy được một nửa trong sáu nguy cơ mất game giao.

Serena Williams bị trật mắt cá chân sau một cú vô-lê lúc tỷ số đang hòa 2-2 trong set hai, nhưng may mắn chấn thương không nghiêm trọng và cô thi đấu tiếp để thắng Petra Martic với tỷ số 6-3, 6-4 trong trận đấu tối 1/9. Các bác sỹ thông báo, Serena hoàn toàn đủ sức khỏe chơi tứ kết.

US Open 2019 Theo bạn tay vợt nào sẽ vô địch US Open 2019? Djokovic Federer Nadal Tay vợt khác Bình chọn Xem kết quả

VietBao.vn