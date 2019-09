Sự kiện:

US Open 2019

Novak Djokovic

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Roger Federer - David Goffin, khoảng 23h, 1/9, vòng 4 đơn nam

Roger Federer đang dần ổn định tại US Open 2019. Sau 2 vòng đấu đầu tiên thắng cùng với tỉ số 3-1, "Tàu tốc hành" đã nhanh chóng vượt qua Evans ở vòng 3 với tỉ số 3-0. So với những gì đã thể hiện ở Cincinnati, tay vợt người Thụy Sĩ cho thấy sự chuẩn bị tốt hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, đây mới chỉ là những ngày tháng êm ả bởi các đối thủ đều có sự chênh lệch trình độ khá lớn với FedEx.

Federer đang có phong độ tốt tại US Open

Đối thủ ở vòng 4 của Federer là David Goffin, hạt giống số 15 của giải đấu. Đường vào tới trận đấu thứ tư tại US Open của tay vợt người Bỉ cũng khá êm ả khi đều là những chiến thắng dễ dàng. Phong độ này càng khẳng định việc lọt vào chung kết Cincinnati Open vừa qua không phải là do may mắn. Tuy nhiên, đối diện với tay vợt thắng mình tới 8/9 lần đối đầu gần nhất, liệu Goffin có thể tạo ra bất ngờ?

Novak Djokovic - Stan Wawrinka, khoảng 7h15, 2/9, vòng 4 đơn nam

US Open 2019 đang diễn ra khá "bình yên" khi chưa có bất ngờ đáng chú ý nào xảy ra. Các tay vợt được kỳ vọng đều đang có phong độ tốt nên giải đấu càng tiến sâu lại càng hấp dẫn. Tay vợt số một thế giới hiện tại, Novak Djokovic là một ví dụ điển hình khi toàn thắng 3 vòng đầu với tỉ số 3-0. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Serbia là Stan Wawrinka.

Việc sớm bị loại khỏi Cincinnati Open đã giúp tay vợt người Thụy Sĩ có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho US Open. Bởi vậy, phong độ của Wawrinka tại US Open đang khá tốt. Tuy nhiên, Djokovic lại là "hung thần" của tay vợt 34 tuổi khi thắng tới 19/24 lần đôi bên gặp nhau.

Lần gần nhất Wawrinka đối đầu với Djokovic chính là tại chung kết US Open 2016 và Nole là người thắng trận sau 4 set đấu. Liệu lịch sử có lặp lại trong lần chạm trán này?

VietBao.vn