Sự kiện:

US Open 2019

Serena Williams

Video Serena thắng dễ Qiang

Serena gặp lại Svitolina

Serena đang có lợi thế dẫn 4-1 đối đầu, nhưng Svitolina lại là người thắng trong lần gần nhất, tại Olympic 2016 ở Rio de Janeiro trong lúc tay vợt Mỹ đang giữ ngôi số 1 thế giới.

Tay vợt xinh đẹp người Ukraine đang tiếp nối sự tiến bộ. Sau chức vô địch WTA Finals, trong năm nay, cô đã vào đến tứ kết ở Australian Open, bán kết Wimbledon và bây giờ là bán kết US Open. Liệu Svitolina có thể cản bước tượng đài Serena?

Trận bán kết còn lại là trận đấu hứa hẹn cân tài cân sức giữa hạt giống số 13 Belinda Bencic và Bianca Andreescu (7h30, 6/9).

VietBao.vn