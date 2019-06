Sự kiện:

Trận bán kết đơn nam dang dở giữa Novak Djokovic và Dominic Thiem cùng trận chung kết đơn nữ giữa Ashleigh Barty và Marketa Vondrousova sẽ đều được chúng tôi tường thuật trực tiếp. Mời các bạn chú ý đón xem!

[1] Novak Djokovic (Serbia) - [4] Dominic Thiem (Áo): Khoảng 17h00, 8/6, đánh tiếp trận bán kết 2 đơn nam Roland Garros dang dở hôm qua, sân Philippe-Chatrier

Kịch bản 2 trận bán kết đơn nam Roland Garros năm nay đã diễn ra hoàn toàn khác biệt nhau theo chiều hướng khó lường. Ở trận bán kết đầu tiên, ĐKVĐ Rafael Nadal thắng dễ hơn dự tính rất nhiều trước đại kình địch Roger Federer 6-3, 6-4, 6-2 sau chưa đầy 2 tiếng rưỡi tranh tài.

Trong khi đó, ở trận bán kết 2, những cơn giông lớn và mưa nặng hạt tại Paris khiến cho cuộc đọ sức giữa hạt giống số 1 Novak Djokovic và hạt giống số 4 Dominic Thiem phải tạm hoãn giữa chừng hôm qua và sẽ tiếp tục trở lại vào ngày hôm nay.

Thiem đang chiếm ưu thế hơn Djokovic trong trận bán kết dang dở ở Roland Garros bị tạm hoãn hôm qua

Djokovic đã trải qua set thua đầu tiên ở Roland Garros năm nay khi thất bại trước Thiem 2-6 ở set 1. Sang set 2, Nole lấy lại bình tĩnh và đã thắng lại 6-3. Nhưng sang set 3, đương kim á quân Pháp mở rộng Thiem đã chơi ấn tượng và giành break đển tạm dẫn cựu vương Roland Garros 2016 với tỷ số 3-1 trước khi cơn mưa quái ác khiến trận đấu tại sân Philippe-Chatrier bị hoãn sang hôm nay (8/6).

Djokovic chiếm ưu thế với đối đầu với 6/8 chiến thắng trước Thiem. Thế nhưng, đáng chú ý, anh đã thua 2 trong 3 lần gần nhất gặp đối thủ đàn em người Áo, trong đó có lần gác vợt muối mặt chỉ sau 3 set 6-7 (5-7), 3-6, 0-6 ở tứ kết Roland Garros 2 năm trước.

Liệu lần này, Nole có thể lội ngược dòng để thoát hiểm và tiếp tục giấc mơ lần thứ 2 đăng quang cúp bạc Coupe des Mousquetaires? Còn Thiem, anh cũng quyết tâm năm thứ 2 liên tiếp vào chung kết Roland Garros để phục hận Nadal sau thất bại 4-6, 3-6, 2-6 trước chính "Bò tót" người Tây Ban Nha năm ngoái.

Thiem mùa này đang có phong độ rất cao khi từng thắng cả Federer và Nadal trên con đường đăng quang Indian Wells Masters và Barcelona Open. Liệu hạt giống số 4 có tiếp tục giấc mộng gieo sầu cho Djokovic ở Roland Garros như đã làm được năm 2017?

Nên nhớ, Djokovic đã thắng 10 trận bán kết Grand Slam liên tiếp và đang quyết tâm đăng quang 8 danh hiệu lớn loại này trong số đó. Nhưng Thiem cũng có những lợi thế nhất định về tinh thần và sức trẻ nên sẽ là rất khó lường ở phần còn lại của cuộc thư hùng với Nole tranh vé cuối cùng vào chung kết Roland Garros năm nay.

Video trận thắng của Novak Djokovic trước Alexander Zverev ở tứ kết Roland Garros năm nay:

Vondrousova (trái) và Barty đều đang hướng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình

Ở 6 trận đấu đã qua trên con đường lọt vào chung kết Roland Garros, Vondrousova đã loại đến 4 hạt giống liên tiếp từ vòng 3 đến vòng bán kết. Sẽ là một câu chuyện cổ tích có hậu nếu cô gái trẻ đang xếp hạng 38 thế giới thắng tiếp hạt giống số 8 Barty để đăng quang cúp bạc Coupe Suzanne Lenglen như trường hợp của một tay vợt trẻ Đông Âu khác là Jelena Ostapenko năm 2017.

