Wimbledon 2019

Rafael Nadal

Set 1 Rafael Nadal 5(0) Sam Querrey 4(0)

Một cú spin cực hiểm của Nadal giúp anh dẫn 40-15. Nhưng Querrey cứu cả 2 break point với một cú ace và một cú bỏ nhỏ tinh tế. Một lỗi kép của anh giúp Nadal lại có cơ hội break, nhưng Sam lập tức ghi cú ace. Anh có lợi điểm sau một cú giao vận tốc 61,7m/giây, nhưng đánh quá mạnh một cú thuận tay. Cuối cùng Querrey cũng đoạt game sau 2 cú ace liên tiếp.

Tình huống nổi bật 2-1 BREAK! ĐÓNGSET 1

Querrey giao bóng trước và khởi đầu tốt. Anh dẫn 40-15 sau một cú bỏ nhỏ và đoạt game với cú ace.

Nadal đã có 5 lần đối đầu với Querrey và có 4 chiến thắng, dù vậy Querrey mới là người thắng ở lần gặp nhau gần nhất tại Acapulco 2017 khi không cho Nadal thắng set nào. Đây cũng lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau trên mặt sân cỏ.

Nadal (phải) thua Querrey trong lần đối đầu gần nhất

Nadal đang có một chút lợi thế về thể lực khi anh chỉ mất 24 game để vượt qua Joao Sousa ở vòng trước, trong khi Querrey phải cần tới gấp đôi số game đó để đánh bại Tennys Sandgren trong 4 set. Tuy vậy, tay vợt 31 tuổi người Mỹ sẽ tận dụng những cú ace để làm khó Nadal. Nên biết ở 3 trận gần nhất Querrey đã có tới tổng cộng 78 cú ace (trung bình 26 cú ace/trận).

Tuy vậy, Nadal cho thấy đẳng cấp của anh không phải chuyện để đùa. Tay vợt Tây Ban Nha chưa từng phải đối mặt với điểm break nào và giành tới 30 điểm winner trước Sousa. Bên cạnh đó, anh đã thắng 12 trong tổng 13 set tại giải năm nay. Với 17 chiến thắng trong 20 lần gần nhất vào tứ kết Grand Slam, và 4 trận gần nhất toàn thắng trên sân cỏ, Nadal được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ này.

