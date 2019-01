Sự kiện:

Trực tiếp + video tennis hôm nay

Australian Open 2019

Rafael Nadal

Nadal Ebden

Kết quả Diễn biến

Hai tay vợt từng đối đầu một lần trong quá khứ tại giải Queen"s Club tại London và phần thắng đã nghiêng về tay vợt người Tây Ban Nha. Lần tái đầu này kết quả có lẽ cũng tương tự khi chênh lệch đẳng cấp là quá rõ ràng.

Video trận ra quân của Nadal ở Úc:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VietBao.vn