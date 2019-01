Sự kiện:

Đối thủ của Federer ngay vòng 1 Australian Open năm nay sẽ là Denis Istomin – đối thủ mà huyền thoại người Thụy Sĩ đã toàn thắng cả 6 lần gặp nhau trước đây. 4 lần trong số đó diễn ra trên mặt sân cứng và Federer từng thắng Istomin ở Australian Open 2006 với tỉ số 6-2, 6-3, 6-2. Cơ hội để FedEx nối dài mạch thắng Istomin lên con số 7 trận đang trong tầm tay “Tàu tốc hành”.

Video Roger Federer khuất phục Marin Cilic ở trận chung kết Australian Open 2018:

VietBao.vn