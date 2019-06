Sự kiện:

Trực tiếp + video tennis hôm nay

Novak Djokovic

Alexander Zverev

Djokovic Zverev

Diễn biến

Đối thủ khó nhằn

Đáng chú ý, trong lần duy nhất gặp Alexander Zverev trên sân đất nện trước đây, Nole đã thua sấp mặt 4-6, 3-6 trong trận chung kết Rome Masters 2017 và đành nhìn đối thủ sinh năm 1997 đăng quang danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp.

Sự tự tin của cậu em nhà Zverev cũng đang lên cao khi anh đã có được danh hiệu đầu tiên trong mùa này bằng chức vô địch Geneva Open cách đây 2 tuần. Anh đang thi đấu nhiều hơn Djokovic gần gấp đôi số tiếng để vượt qua 4 đối thủ đã qua tại Roland Garros năm nay (12 giờ 5 phút so với 6 giờ 46 phút) nhưng Zverev có lợi thế sức trẻ và khát khao chinh phục Grand Slam cháy bỏng.

Video thắng lợi của Djokovic vòng trước:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VietBao.vn