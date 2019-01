Sự kiện:

Chỉ 1 ngày sau cú sốc khi hạt giống số 3 Roger Federer từ vị thế nhà ĐKVĐ đơn nam thành cựu vương Australian Open khi thua đau tài năng trẻ mới 20 tuổi người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas, đến lượt hạt giống số 4 Alexander Zverev thất thủ 1-6, 1-6, 6-7 (5-7) trước "máy giao bóng" Milos Raonic.

Con đường tiến đến bán kết giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2019 đang rộng mở với Novak Djokovic khi anh chỉ phải chạm trán tài năng trẻ người Nga - Daniil Medvedev tại vòng 4. Thậm chí, nếu thi đấu đúng sức, Nole còn được đánh giá rất cao sẽ vô địch Grand Slam ở Melbourne Park năm nay.

Djokovic được đánh giá trên cơ so với đàn em Medvedev

Sao mai nước Nga khó cản Nole

Daniiel Medvedev mới 22 tuổi nhưng đang xếp hạng 19 thế giới. Tài năng trẻ này từng phải bỏ cuộc khi bị dẫn 0-1 ở set 4 trong lần đầu tiên đấu Novak Djokovic ở vòng 1 Davis Cup 2017 khi ĐT Nga đối đầu ĐT Serbia. Cũng trong năm đó, tại bán kết giải đấu sân cỏ ở Eastbourne chuẩn bị cho Wimbledon, Medvedev cũng đã để thua Nole sau 2 set cùng tỉ số 4-6. Giáp mặt lần thứ 3 trước tay vợt nam số 1 thế giới hiện tại, tài năng trẻ sinh ra ở Moscow sẽ có thể lại ôm hận trước đàn anh dạn dày kinh nghiệm.

Video Novak Djokovic vượt qua Denis Shapovalov ở vòng 3 Australian Open 2019:

VietBao.vn