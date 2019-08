Sự kiện:

ATP World Tour Masters 1000

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Novak Djokovic

Video Federer thắng Londero ở vòng 2

Djokovic có thể gặp khó khăn ở vòng 3

Ở vòng ba, tay vợt số 1 thế giới sẽ gặp Pablo Carreno Busta. Sở trường của Busta là sân đất nện nhưng anh cũng thích nghi thay đổi mặt sân rất tốt. Tay vợt 28 tuổi người Tây Ban Nha được dự đoán sẽ gây những khó khăn nhất định cho Djokovic, dù Nole duy trì phong độ rất ổn, từng vào chung kết ở ba trong bốn giải gần nhất.

Djokovic cũng đang là ĐKVĐ của Cincinnati Open. Mục tiêu của anh không gì khác ngoài giữ ngôi vương. Người hâm mộ cũng rất mong chờ tái hiện cặp đấu kinh điển Djokovic – Federer ở bán kết giải đấu này.

Lịch thi đấu tennis Cincinnati 2019

Tennis - ATP 1000 - Cincinnati - đơn nam - vòng 3 Ngày/giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ năm, 15/08/2019 08:00 Nick Kyrgios Karen Khachanov K+PC 22:00 Diego Schwartzman Richard Gasquet 22:00 Yoshihito Nishioka Alex De Minaur 23:30 David Goffin Adrian Mannarino Thứ sáu, 16/08/2019 00:00 Daniil Medvedev Jan-Lennard Struff K+PC 01:30 Miomir Kecmanovic Roberto Bautista Agut 01:30 Roger Federer Andrey Rublev 06:00 Novak Djokovic Pablo Carreno Busta Tennis - WTA - Cincinnati - đơn nữ - vòng 3 Ngày/giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ năm, 15/08/2019 22:00 Aryna Sabalenka Maria Sakkari K+PC 22:00 Ashleigh Barty Anett Kontaveit Thứ sáu, 16/08/2019 00:00 Venus Williams Donna Vekic K+PC 01:00 Karolina Pliskova Rebecca Peterson 01:30 Su-Wei Hsieh Naomi Osaka 02:30 Svetlana Kuznetsova Sloane Stephens 06:00 Madison Keys Simona Halep 08:00 Elina Svitolina Sofia Kenin

* LƯU Ý: Giờ thi đấu có thể thay đổi tùy thuộc vào trận đấu diễn ra trước đó.

