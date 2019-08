Sự kiện:

US Open 2019

Rafael Nadal

Video Nadal thắng dễ ở vòng 1

Naomi Osaka - Cori Gauff là cặp đấu tâm điểm ở vòng 3 đơn nữ

Trên thực tế, Anastasia Potapova hay Tímea Babos - những đối thủ của Cori Gauff vốn không được đánh giá cao, vì vậy chưa thể kết luận liệu cô nàng có đủ sức viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Grand Slam trên đất Mỹ hay không.

Thử thách dành cho Cori Gauff ở vòng 3 là "ngọn núi" mang tên Naomi Osaka. Cũng như đàn em, nữ hoàng của làng quần vợt nữ đương đại thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng kể từ đầu giải (chỉ thua 1 set). Nếu Osaka thi đấu đúng phong độ, rất khó để Cori Gauff có thể chống đỡ.

Lịch thi đấu US Open

