- Chỉ cần giành một kết quả hoà trong trận gặp chủ nhà Myanmar tối nay là đủ để U18 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B, qua đó gặp đối thủ U18 Thái Lan ở bán kết. Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn muốn làm tốt hơn như thế. Trận đấu này sẽ được Thể thao VietNamNet tường thuật trực tiếp vào lúc 18h30.

Thông tin trước trận đấu:

U18 Việt Nam đang có lợi thế lớn nhất ở bảng B. Hiện tại, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng mà Việt Nam có được sau 3 trận đấu lần lượt là +15 và 16 bàn thắng - tức là hơn cả chủ nhà Myanmar (+13 và 15 bàn) và Indonesia (+7 và 11 bàn).

Theo điều lệ của giải đấu, thứ hạng của các đội sẽ được xét dựa trên các tiêu chí lần lượt là điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng, trước khi tính đến các yếu tố tiếp theo.

BXH bảng B trước lượt trận cuối

U18 Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua Myanmar. Cụ thể, nếu U18 Việt Nam để thua 0-2 Myanmar. Lúc đó, Việt Nam sẽ xếp dưới Myanmar do cùng bằng điểm (9), cùng bằng hiệu số (+13) nhưng kém hơn về số bàn thắng (16 so với 17). Cộng thêm Indonesia thắng 6-0 trước Brunei. Indonesia lúc đó sẽ cùng có được 9 điểm, hiệu số bằng với Việt Nam (+13) nhưng hơn chúng ta về số bàn thắng (17 so với 16).

Đội hình dự kiến:

U18 Myanmar: Yan Soe; Paing Htwe, Moe Khant, Moe Kyaw, Moe Aung, Kaung Khant, Naing Tun, Ko Ko, Wanna Soe, Lin Aung, Maw Oo.

U18 Việt Nam: Y Eli nie, Văn Xuân, Bá Sang, Việt Anh, Quang Vinh, Tiến Anh, Văn Luân, Văn Công, Bảo Toàn, Xuân Tú, Văn Nam.

