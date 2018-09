- VietNamNet gửi đến quý độc giả toàn cảnh lễ trao giải The Best 2018 của FIFA, lúc 0h30 ngày 25/9, một sự kiện mà Ronaldo và Messi đều ở nhà.

Ronaldo giải cứu Juventus: Cơn giận của CR7

Hôm nay trao The Best 2018: Ronaldo bỏ, Messi "cứu" FIFA

HLV Sarri: "Chelsea cần 1 năm để đạt đẳng cấp như Liverpool"

MU quyết mua Asensio, Juventus lấy sao Real Madrid

Link xem trực tiếp Gala FIFA 2018:

https://www.youtube.com/user/FIFATV

https://www.facebook.com/FIFAFootballAwards/

https://twitter.com/fifacom

https://www.instagram.com/fifaworldcup/

https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/live-show/

Gala trao giải The Best 2018 được tổ chức ở London, và đây là một sự kiện rất quan trọng của FIFA.

Tuy nhiên, sức hút của buỗi lễ hôm nay bị giảm đi rất nhiều, khi thiếu vắng những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới hiện nay.

Ronaldo và Messi đều không tham dự lễ trao giải The Best 2018 của FIFA

Cristiano Ronaldo là ngôi sao đầu tiên tuyên bố không dự Gala, dù anh có mặt trong 3 ứng viên rút gọn của danh hiệu The Best.

Lý do Ronaldo không dự Gala là phải chuẩn bị cho trận đấu của Juventus với Bologna giữa tuần này, thuộc vòng 6 Serie A.

Vào phút chót, đến lượt Messi xác nhận không sang London, dù trước đó anh đồng ý đến với sự kiện của FIFA.

Phía Barca cho biết, Messi không dự giải The Best vì lý do gia đình. Messi không có trong danh sách rút gọn, nhưng anh là đại diện trong đội hình tiêu biểu, và ứng viên danh hiệu Puskas (bàn thắng đẹp nhất).

Ca sĩ 51 tuổi người Anh, Noel Gallagher, được mời biểu diễn trong đêm Gala.

Các giải thưởng chính của Gala The Best đã chốt từ lâu. Hiện tại, FIFA vẫn còn nhận những bầu chọn online cho các hạng mục Bàn thắng đẹp nhất, và Người hâm mộ ấn tượng nhất.

Các giải thưởng FIFA trao trong Gala 2018:

Cầu thủ nam xuất sắc nhất

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus)

Luka Modric (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Thủ môn xuất sắc nhất

Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid)

Hugo Lloris (Tottenham)

Kasper Schmeichel (Leicester)

HLV nam xuất sắc nhất

Zlatko Dalic (Croatia)

Didier Deschamps (Pháp)

Zinedine Zidane (Real Madrid)

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất

Ada Hegerberg (Lyon)

Dzsenifer Marozsan (Lyon)

Marta (Orlando Pride)

HLV nữ xuất sắc nhất

Reynald Pedros (Lyon)

Asako Takakura (Nhật Bản)

Sarina Wiegman (Hà Lan)

Giải Fair Play

Bàn thắng đẹp nhất (Puskas Award)

Gareth Bale – trận Real Madrid vs Liverpool

Denis Cheryshev – Nga vs Croatia

Lazaros Christodoulopoulos – AEK Athens vs Olympiakos

Giorgian De Arrascaeta – Cruzeiro vs America Mineiro

Riley McGree – Newcastle Jets vs Melbourne City

Lionel Messi – Nigeria vs Argentina

Benjamin Pavard – Pháp vs Argentina

Ricardo Quaresma – Iran vs Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo – Juventus vs Real Madrid

Mohamed Salah – Liverpool vs Everton

CĐV ấn tượng nhất (Fan Award)

Sebastian Carrera (trận Coquimbo Unido – CD Puerto Montt, giải Chilean Primea B, ngày 22/10/2017. Anh là CĐV duy nhất của Coquimbo vượt 3.000 km để cổ vũ đội nhà).

Người hâm mộ Nhật Bản và Senegal ở 2018 World Cup

Người hâm mộ Peru ở 2018 World Cup

FIFPro World11

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus/Paris Saint-Germain), Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid), David de Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Hậu vệ: Jordi Alba (Barcelona), Dani Alves (Paris Saint-Germain), Dani Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Diego Godin (Atletico Madrid), Mats Hummels (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Dejan Lovren (Liverpool), Marcelo (Real Madrid), Yerry Mina (Barcelona/Everton), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Kieran Trippier (Tottenham), Samuel Umtiti (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid), Sime Vrsaljko (Inter Milan/Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Tiền vệ: Sergio Busquets (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Andres Iniesta (Vissel Kobe/Barcelona), Isco (Real Madrid), N’Golo Kante (Chelsea), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Modric (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelona), David Silva (Manchester City), Arturo Vidal (Barcelona/Bayern Munich)

Tiền đạo: Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus/Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Romelu Lukaku (Manchester United), Mario Mandzukic (Juventus), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Liverpool), Luis Suarez (Barcelona)

*Liên tục cập nhật

VietBao.vn