Set 1 Set 2 Điểm Djokovic 6 5 Struff 3 2

Struff nhen nhóm hi vọng mong manh ở game này.

SET 1GAME

Khá vất vả nhưng cuối cùng Djokovic cũng có được điểm số đầu tiên trong game cầm giao bóng với một cú đánh đổi hướng chính xác.

GAME

Djokovic thắng thần tốc?

Trong quá khứ, Djokovic mới gặp Jan-Lennard Struff 1 lần (vòng 2 Qatar Open 2017, thắng 2-0) nhưng tay vợt người Đức rõ ràng không phải "ẩn số" mà Nole phải dè chừng. Chặng đường vào vòng 4 của anh cũng khá bằng phẳng khi mới đụng độ 1 hạt giống (Borna Coric, 13). Nole sẽ tốc chiến tốc thắng để dành sức cho tứ kết - nơi anh có thể gặp Alexander Zverev hay vờn "con mồi" như thói quen?

