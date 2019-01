Sự kiện:

Australian Open 2019

Alexander Zverev

Novak Djokovic

Chiến thắng của Djokovic trước Shapovalov ở vòng 3 Australian Open 2019

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Djokovic liệu có "làm gỏi" người đàn em Medvedev?

Tay vợt người Serbia vẫn đang có phong độ ổn định và là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đối thủ ở vòng 4 của Nole là tay vợt trẻ người Nga, Daniil Medvedev.

Medvedev vẫn chưa để thua một set đấu nào tại Úc mở rộng năm nay. Tay vợt trẻ người Nga đang chơi rất "lên tay" trong 2 năm gần đây. Kể từ đầu năm 2018 tới nay, Medvedev đã có 3 danh hiệu ATP World Tours và hiện đã leo lên vị trí thứ 19 trên BXH của ATP.

Một điểm đáng lưu ý là Djokovic thắng trong 2 lần đối đầu gần nhất với Medvedev nhưng tay vợt người Serbia lại thường xuyên thúc thủ trước những tài năng trẻ của quần vợt thế giới như Tsitsipas, A.Zverev hay Khachanov. Đó sẽ là niềm tin cho Medvedev cho một cuộc lật đổ vĩ đại dù cơ hội là không nhiều.

VietBao.vn