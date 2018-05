CLB Hà Nội thiệt thòi sau án phạt nặng Ngày 14-5, Ban Kỷ luật VFF đã đưa ra năm quyết định xử phạt các cá nhân đội Hà Nội vi phạm quy định về kỷ luật của VFF trong trận hòa 2-2 với chủ nhà HA Gia Lai ở lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia. HLV Chu Đình Nghiêm bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ bốn trận do có hành vi thiếu văn hóa xúc phạm danh dự trọng tài. Với lỗi tương tự, tiền vệ Phạm Thành Lương sau khi bị thẻ đỏ (hai thẻ vàng) cũng bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu ba trận. Cầu thủ Nguyễn Đại Đồng bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu hai trận do có hành vi khiêu khích khán giả. Phó Giám đốc phụ trách truyền thông của CLB bóng đá Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Tuấn, cũng bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ hai trận với hành vi như trên. Cầu thủ Moses Oloya chỉ bị cảnh cáo do có hành vi phi thể thao với cầu thủ Nguyễn Văn Hạnh của HA Gia Lai. Ban tổ chức sân Pleiku bị phạt 25 triệu đồng do có hành vi để xảy ra tình trạng khán giả xuống sân thi đấu và ném chai nước xuống sân thi đấu.