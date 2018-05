Ông Mazic bắt đầu sự nghiệp quốc tế từ năm 2009. Trong suốt mùa giải 2017/2018, vị trọng tài 45 tuổi này đã cầm còi ở bốn trận đấu thuộc Champions League và hai trận đấu khác ở đấu trường Europa League.

Trong quá khứ, trọng tài người Serbia đã từng được giao điều khiển trận chung kết Cúp Liên đoàn các châu lục (Confederation Cup) 2017 giữa Chile và Đức, và trận tranh Siêu cúp châu Âu (UEFA Super Cup) giữa Real Madrid và Sevilla hai năm trước đây.

Trong trận chung kết Champions League diễn ra tại SVĐ NSC Olimpiyskiy ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 27-5 tới, ông Mazic sẽ được hỗ trợ bởi các trợ lý trọng tài Milovan Ristic và Dalibor Djurdjevic, cùng trọng tài thứ tư Clement Turpin (Pháp).

Trận chung kết Europa League giữa CLB Olympique de Marseille (Pháp) và Atletico Madrid (Tây Ban Nha) sẽ được điều khiển bởi trọng tài người Hà Lan, Bjorn Kuipers. Đây là lần thứ hai ông này được cầm còi ở trận tranh ngôi vô địch Europa League, sau lần đầu tiên năm 2013 (giữa Chelsea và Benfica).

