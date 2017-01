Trọng tài Nguyễn Đức Vũ gặp phải phản ứng từ Than Quảng Ninh.

Trong ngày 9-1, CLB Than Quảng Ninh đã gửi kiến nghị đến BTC giải đề nghị xem lại quyết định không cho đội bóng đất Mỏ hưởng quả phạt 11m trong trận Hà Nội FC - Than Quảng Ninh vào ngày 7-1. Trong trận đấu này, tiền đạo Jadel Capistrano của Than Quảng Ninh đã bị ngã sau tình huống tranh chấp với Văn Kiên của Hà Nội FC. Trọng tài Đức Vũ đã thổi còi, chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng sau đó lại ra hiệu cho Hà Nội FC phát bóng lên.

Đáng chú ý, tình huống này xảy ra khi Than Quảng Ninh đang bị dẫn 2-3 và sau đó thua chung cuộc 2-3. Vì vậy, quyết định của trọng tài Nguyễn Đức Vũ gặp phải phản ứng từ phía các cầu thủ Than Quảng Ninh. Còn sau trận đấu này, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cũng lên tiếng về công tác trọng tài trong trận đấu. Dù tôn trọng và chấp nhận sai sót của trọng tài như một phần trong cuộc chơi nhưng theo ông Phan Thanh Hùng, sai sót lớn như của trọng tài Nguyễn Đức Vũ thật khó bỏ qua vì khiến CLB bị chịu thiệt.

Hiện tại, Ban trọng tài (LĐBĐ Việt Nam) đang tập hợp băng hình để xem xét quyết định gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Đức Vũ. Nhật Hà

VietBao.vn