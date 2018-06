Dù sao VAR cũng chỉ là công cụ và trọng tài mới là người quyết định cuối cùng. Hãy thử chấm điểm trọng tài đã sử dụng VAR như thế nào, qua một số dẫn chứng dưới đây.

Trận Brazil – Costa Rica

Tiền đạo của Brazil Neymar ngã xuống sau pha tranh chấp của cầu thủ của Costa Rica G. Gonzalez – cụ thể là tay của Gonzalez đã “níu” vào ngực của Neymar. Ngay lập tức trọng tài Bjorn Kuipers chỉ tay vào chấm phạt đền. Sau đó, trọng tài sử dụng VAR và thay đổi quyết định. Đây là lần đầu tiên, trọng tài “lật ngược” quyết định thổi phạt đền.

Chấm điểm VAR 10/10 : Đây là quyết định hoàn toàn đúng (bỏ quả phạt đền). VAR cho thấy tay của Gonzalez đã tác động quá nhẹ không đủ để Neymar ngã xuống như thế. Tuy nhiên, cú ngã của Neymar không đến mức “ăn vạ” lộ liễu nên trọng tài không phạt thẻ anh ta.

Trận Serbia – Thụy Sĩ :

Khi tỷ số đang là 1-1, cầu thủ của Serbia A. Mitrovic xuất hiện trong vòng cấm của Thụy Sĩ để đón đường chuyền của đồng đội thì bị hai cầu thủ Thụy Sĩ là S. Lichtsteiner và F. Schar tranh chấp làm ngã xuống, nhưng trọng tài Felix Brych lại thổi phạt Mitrovic. Hình ảnh chiếu lại cho thấy Mitrovic bị Schar đánh cùi chỏ vào mặt nhưng trọng tài cho rằng cả hai đều phạm lỗi nên không xem xét lại.

Chấm điểm VAR : 3/10 : Lỗi cần được xem xét lại bởi một cầu thủ liền lúc bị hai người phạm lỗi. Cần phải thổi phạt đền. Cuối cùng Serbia thua trận 1-2.

Trận Nigeria – Iceland :

Cầu thủ của Iceland A. Finnbogason bị T. Ebuehi kéo ngã trong vòng cấm nhưng lúc đầu trọng tài Matthew Conger xua tay ra dấu không có chuyện gì nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên Gylfi Sigurdsson đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Iceland khi sút hỏng quả phạt 11m.

Chấm điểm VAR 9/10 : Mất thời gian để xem lại nhưng cuối cùng trọng tài đưa ra quyết định chính xác.

Trận Đan Mạch – Australia :

Đội Australia lần thứ hai được hưởng phạt đền tại World Cup lần này khi M. Leckie đánh đầu bóng chạm tay Y. Poulsen (Đan Mạch). Các cầu thủ Đan Mạch phản ứng, nhưng trọng tài A. Mateu xem lại VAR và không thay đổi quyết định, chỉ tay vào chấm 11m.

Chấm điểm VAR 7/10 : Lỗi là rõ ràng, nhưng xem ra Poulsen kém may mắn khi tay của anh ta giơ cao và chạm vào bóng. Có vẻ “tình ngay lý gian” và mọi người cũng đồng ý nếu không phạt đền.

Trận Bồ Đào Nha – Morocco

C. Ronaldo bị ngã trong vòng cấm sau cú “tắc” của N. Amrabat phút 85 và la lớn đòi penalty, thậm chí ra dấu phải xem lại VAR, sau đó “ném” mình xuống đất chờ được quả phạt 11m. Không có dấu hiệu cầu thủ Morocco phạm lỗi.

Chấm điểm VAR 9/10 : Quyết định đúng

Trận Nga – Ai Cập :

M. Salah bị đốn ngã nhưng trọng tài E. Caceres chỉ cho đội Ai Cập quả phạt sát vòng cấm. VAR “can thiệp” và trọng tài phải chỉ tay vào chấm 11m vì lỗi xảy ra trong vòng cấm.

Chấm điểm VAR 10/10. Quyết định chính xác.

Trận Anh – Tunisia

Có ba sự cố trong trận đấu này. Đầu tiên là K. Walker hất cánh tay làm Ben Youssef ngã trong vòng cấm. Góc máy bên phải là “hại” Walker khi anh đánh tay về phía sau. Đó không phải là lỗi rõ ràng, nhưng VAR với hình ảnh của mình và cho phép quả phạt 11m là đúng.

Trong khi đó, H. Kane có hai pha cần phải được hưởng phạt đền. Vấn đề là trong khi sự việc được xem lại nhưng không hiểu tại sao VAR không “tư vấn” xem xét phạt đền. Cả hai tình huống Kane bị phạm lỗi rõ ràng, nhưng trọng tài Uw. Roldan không được “chỉ đạo” xem lại lần hai.

Trường hợp đầu được giải thích là J. Stones đã đẩy E. Skhiri trước khi F. Sassi kéo ngã Kane và sự việc không được xem xét. Trường hợp sau, có vẻ như Kane nắm cánh tay Y. Meriah trước khi bị cầu thủ này phạm lỗi với anh. Nhưng thật sự cả hai trường hợp lý do là không rõ ràng.

Chấm điểm VAR 2/10 : Trọng tài có thể đưa lý do tại sao đội Anh không được phạt đền, nhưng điều này hoàn toàn không thuyết phục.

Trận Argentina – Iceland

C, Pavon (Argentina) bị kéo ngã trong vòng cấm do tác động của B. Seavarsson, tuy nhiên trận đấu tiếp tục mà không được xem xét lại bằng hệ thống VAR. Trường hợp này hoàn toàn do trọng tài quyết định, có người thì xem lại VAR, có người không. Điều này khiến người xem thắc mắc.

Chấm điểm VAR 2/10 : Có thể không chắc chắn là lỗi phạt đền, nhưng nó cần được xem xét lại. Nhiều người cho rằng, lỗi này là phạt đền rõ ràng hơn là trận đội Pháp được hưởng (gặp Australia).

Trận Peru – Đan Mạch :

Y. Poulsen kéo ngã C. Cueva (Peru) trong vòng cấm. Lỗi phạt đền rõ ràng, nhưng ban đầu trọng tài không chỉ tay vào chấm 11m. Khi xem lại VAR, trọng tài quyết định chính xác là phạt đền.

Chấm điểm VAR 10/10 : Quyết định đúng

XUÂN HOÀNG

VietBao.vn