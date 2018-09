Trả lời báo chí ông nói rằng, ông vẫn khỏe trước những lời xúc phạm của tay vợt Mỹ có 23 danh hiệu Grand Slam. Carlos Ramos nói: “Tôi vẫn khỏe trong hoàn cảnh như mọi người đã thấy. Đó là tình huống chẳng vui tí nào nhưng là trọng tài mà, mình phải biết chấp nhận điều đó. Bạn lo lắng cho tôi à? Không cần lo lắng đâu”.

Bị Serena chỉ mặt là "kẻ cắp" nhưng trọng tài Carlos Ramos rất thản nhiên

Hoàn cảnh vị trọng tài người Bồ Đào Nha này trả lời báo chí là khi báo chí thấy ông tản bộ trên một con phố ở New York mà không một ai đi cùng. Hẳn là ông đã không lo sợ việc “ép” một tay vợt Mỹ ở trận chung kết US Open diễn ra ngay TP New York.

Vị trọng tài 47 tuổi này cho biết thêm vào thứ sáu tới đây ông lại bay sang Zahar, Croatia để tiếp tục ngồi ghế trọng tài.

LĐ Quần vợt Quốc tế (ITF) hôm thứ hai đã phát đi thông điệp rằng, Carlos Ramos là một trọng tài đáng tôn trọng nhất trong giới quần vợt, ông ta từng làm nhiều giải lớn như Davis Cup, giải đồng đội nam giữa Croatia và Mỹ.

Serena đập gãy vợt

Trong khi đó LĐ Quần vợt Mỹ và LĐ Quần vợt nữ Mỹ đã cáo buộc trọng tài Carlos Ramos là đã có hành vi phân biệt giới tính qua trận chung kết nữ mà ông đã làm. Ở đó Serena tố cáo là những tay vợt nam cũng xúc phạm trọng tài qua cách nói “kẻ cắp” thì không bị buộc tội, còn Serena nói thì đã bị.

Serena đã bị phạt ba khoản tổng cộng 17 ngàn USD vì đập vợt, xúc phạm trọng tài và HLV của Serena đã chỉ đạo thi đấu khi trận đấu đang diễn ra.

Trong khi đó cựu tay vợt nữ từng là số 1 thế giới Billie Jean King, người sáng lập LĐ Quần vợt nữ thì nêu ý kiến rằng nên đình chỉ công việc trọng tài của Ramos một thời gian.

Trong khi đó tờ báo The Herald Sun của Úc vừa bị phê phán vì vẽ tranh hoạt hình Serena trong tư thế ngồi rất không đẹp như kiểu chợ búa. Bức tranh hoạt hình bị cho là phân biệt màu da.

Tuy nhiên Ban biên tập tờ Herald Sun từ chối điều này mà đó chỉ là một bức tranh vui, chứ chẳng có gì khác. Mặt khác cũng trên trang nhất ấy Herald Sun còn có bức hoạt hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên.

