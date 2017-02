Trọng tài Nguyễn Trọng Thư (thứ hai từ trái qua) thường xuyên có những quyết định khó hiểu, gây phẫn nộ

Là con trai của Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi, ông Nguyễn Trọng Thư là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới trọng tài nhiều năm trở lại đây. Theo đánh giá, ông Thư có chuyên môn tốt và là mẫu trọng tài cứng rắn, chính vì vậy không phải ngẫu nhiên mà ông Thư 2 lần được nhận danh hiệu cao quý nhất dành cho trọng tài của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, có rất nhiều “vết đen” trong sự nghiệp của trọng tài này mà mỗi lần nhắc tới, người ta không khỏi bức xúc.

Ở trận CLB TP.HCM thắng 5-2 trước Long An cuối tuần qua, những phản ứng của cầu thủ Long An là điều không thể chấp nhận, tạo nên một hình ảnh vô cùng xấu xí cho bóng đá Việt Nam. Nhưng vì sao họ lại có những phản ứng đó, nếu không phải vì quyết định khó hiểu của trọng tài? Nguồn cơn của sự việc chính là pha thổi phạt penalty mà trọng tài Thư cho các cầu thủ TP.HCM được hưởng, dẫn tới kết quả bất lợi cho Long An. Sự việc một lần nữa được xem là tiếng còi “méo”, như cách mà ông Thư đã từng nhiều lần mắc phải trong sự nghiệp cầm còi của mình.

Cách đây 8 năm, mùa giải 2009, do từ chối một quả phạt đền rõ ràng của đội chủ nhà Đồng Tháp vào phút 95 mà trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị phản ứng dữ dội trên sân, cũng như trên mặt báo nhiều ngày sau đó. Việc bị từ chối quả penalty khiến CLB Đồng Tháp phải nhận trận thua 0-1 ngay trên sân nhà, dù đang chơi rất tốt trước đó và chưa thua trận nào. Phân tích sự việc, người ta mới thấy nhiều điểm “lạ” khi ở thời điểm đó, Hải Phòng đang trốn chạy vị trí xuống hạng và khát điểm hơn bao giờ hết. Nếu tiếp tục thua, đội bóng đất Cảng sẽ xuống bét bảng và gần như không còn cơ hội vươn lên. Thế nên, chiến thắng 1-0 đầy “may mắn” ấy của Hải Phòng tại Đồng Tháp đã giúp họ hồi sinh. Ban kỷ luật VFF sau đó cho rằng trọng tài Thư không sai, nhưng đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận. Sau đó tất cả cũng “chìm xuồng” và ông Thư xin nghỉ một thời gian để “vượt qua sức ép”.

Mùa giải 2010, nhiều quyết định khó hiểu của vị trọng tài này trong trận Hải Phòng gặp Hà Nội T&T trên sân Lạch Tray, cũng khiến cho trận đấu bị nhuốm màu bạo lực. Ông Thư sau trận phải nhờ sự can thiệp của các nhân viên an ninh mới có thể rời sân an toàn. Năm ngoái, trong trận CLB Cần Thơ gặp Sài Gòn FC ở vòng 17 V-League 2016, trọng tài Thư tiếp tục nhận phản ứng gay gắt khi chỉ rút thẻ vàng mà không đuổi thủ môn Bửu Ngọc, sau pha phạm lỗi thô thiển và vô cùng nguy hiểm với đối phương.

Rõ ràng, việc xử lý các cầu thủ có hành vi phản cảm trên sân trong trận CLB TP.HCM gặp Long An là cần thiết, nhưng những quyết định khó hiểu của trọng tài Thư cũng cần phải được xem xét. Nhất là khi ông Thư lại là con trai của Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, người hơn bất cứ ai cần thể hiện được sự liêm chính, công bằng cho sân cỏ Việt Nam.

