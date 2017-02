"Hài kịch sân Thống Nhất tối 19/2" Sự việc xảy ra cuối trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2017, giữa đội chủ nhà câu lạc bộ TP.HCM và Long An. Bình luận viên HTV (Đài truyền hình TP.HCM) đã phải thốt lên "đây không phải bóng đá, mà là vở hài kịch" khi chứng kiến sự cố. Sau khi bị trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi penalty ở phút 80, các cầu thủ Long An bỏ ra sát đường biên dọc để phản ứng. Khi bước vào cầu môn để bắt quả penalty, thủ môn Minh Nhựt đã có hành động quay lưng lại cầu thủ đối phương để mặc bóng bay vào lưới. Trong 2 tình huống đội TP.HCM ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 và 5-2, toàn bộ cầu thủ đội khách để bỏ mặc cầu môn cho tiền đạo đội chủ nhà đá vào lưới trống. Điều 46. Vi phạm của đội bóng trong trận đấu (trích Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam). 1. Phạt tiền tối đa 10.000.000 đồng nếu CLB, đội bóng có một trong các trường hợp sau đây: a) Có ít nhất 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trở lên trong cùng một trận đấu. b) Có 3 hoặc 4 cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong cùng một trận đấu hoặc có từ 02 đến 04 cầu thủ tự ý ra ngoài sân không tham gia thi đấu. c) Các cầu thủ hoặc quan chức có hành vi đe dọa, quấy rối hoặc dùng vũ lực đối với quan chức trận đấu hoặc người khác. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 5 của Quy định này. 2. Phạt phạt tiền 25.000.000 đồng và bị xử thua 0-3 (nếu thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số) nếu đội bóng có từ 5 cầu thủ trở lên bị đuổi khỏi sân hoặc tự ý không thi đấu. Tuy nhiên, nhiều khả năng VFF sẽ phạt "vượt khung" với hành vi phi thể thao, thiếu tôn trọng khán giả của CLB Long An.