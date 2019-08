Trọng Hoàng chính thức không tham dự “đại chiến Đông Nam Á”

Tiền vệ thuộc biên chế Viettel, Nguyễn Trọng Hoàng không kịp bình phục chấn thương trước trận khai mạc vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Thái Lan

Tiền vệ Trọng Hoàng không thể góp sức cho đội tuyển Việt Nam, tại vòng loại World Cup 2022 gặp chủ nhà Thái Lan. ẢNH: CTV

Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu dính chấn thương trước khi HLV Park Hang-seo công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam hôm 21-8. Lý do chiến lược gia người Hàn Quốc kỳ vọng tiền vệ xứ Nghệ sẽ kịp bình phục trước thềm “đại chiến”.

Phát biểu sau trận thắng Hải Phòng 2-1 tại vòng 22 V-League, HLV Viettel Nguyễn Hải Biên khẳng định: “Trọng Hoàng cần ít nhất ba tuần để hồi phục chấn thương. Hiện thời, cậu ấy đang tập hồi phục cùng bác sĩ Choi Ju-young tại trung tâm PVF”.

Ngoài Trọng Hoàng, Viettel có thêm ba cầu thủ được thầy Park gọi lên tuyển Việt Nam đợt này bao gồm hai hậu vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức nhưng tiền vệ trẻ dính chấn thương vẫn được HLV Hải Biên sử dụng do đội hình Viettel đang khủng hoảng lực lượng.

Một thành viên BTC giải, cùng năm người bị ảnh hưởng bởi sét đánh khi đang theo dõi giải golf PGA Tour, đang diễn ra tại sân East Lake - Mỹ.

Tại buổi thi đấu chiều 24-8, tiếng sét bất ngờ đánh trúng gốc cây gần xuống hố số 16 khiến đám đông chưa kịp sơ tán bị ảnh hưởng bởi những mảnh vụn văng ra gần đó. Trong tuyên bố của mình, BTC PGA Tour cho biết năm trong số sáu người bị thương được đưa ngay đến bệnh viện nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Người còn lại được sơ cứu ngay tại chỗ và đã bình ổn.

Gốc cây bị sét đánh trúng.

Các nạn nhân được sơ cứu tại hiện trường. ẢNH: GETTY IMAGES

Trước khi tiếng sét kinh hoàng nổ ra, BTC đã kêu gọi mọi người rời sân thi đấu để bảo đảm an toàn. Phó chủ tịch PGA Tour, Mark Russell chia sẻ: “Sự an toàn luôn được chúng tôi coi trọng. Đội phản ứng nhanh đã vào cuộc rất nghiêm túc, rất may không có người nào tử vong sau sự cố. Trước khi nó xảy ra, chúng tôi đã yêu cầu mọi người sơ tán vào các địa điểm an toàn như nhà hàng, CLB gym… nhưng một số thực hiện yêu cầu này quá chậm”.

Sau sự cố xảy ra, các trận đấu PGA Tour buộc phải tạm hoãn. Được biết, golf thủ đoạt chức vô địch PGA Tour sẽ bỏ túi 15 triệu USD tiền thưởng.

