Trong cuộc tiếp đón Burnley ở vòng 22 Premier League, Alexis Sanchez nhận được "món quà" bất ngờ từ người hâm mộ. Đó là tấm banner khổ lớn in hình anh cùng 2 chú chó Atom, Humber đang tung bay trên các khán đài sân Emirates.

Dẫu biết châu Âu quan niệm chó cũng như một người bạn nhưng hành động này chỉ khiến hội CĐV Arsenal trở thành trò cười cho fan các đội khác. 2 tấm banner này cũng chắc chắn sẽ không thể quyết định được việc Alexis Sanchez có ký hợp đồng mới với đội chủ sân Emirates hay không.

Năm 2013, fan MU vui mừng khi David Moyes được Sir Alex Ferguson chọn làm người kế nhiệm và ngay lập tức gọi ông là "The Chosen One - người được chọn", nhái theo biệt danh "The Special One - người đặc biệt" của Jose Mourinho.

Nhưng chỉ sau một mùa giải, "The Chosen One" đã trở thành "The Wrong One - sự lựa chọn sai lầm". Tấm banner này được chính CĐV MU thuê một chiếc máy bay kéo qua bầu trời sân Old Trafford năm 2014.

Một nhóm cổ động viên trẻ của Crystal Palace lợi dụng trận đấu của "Đại bàng" để kêu gọi lãnh đạo thành phố nới lỏng luật lệ ở những hộp đêm, trong đó có The Farringdon

- địa điểm ăn chơi có tiếng ở London. Tất nhiên, lời kêu gọi này đã không được chấp nhận, Ủy ban thành phố quyết định ban lệnh cấm thanh niên dưới 19 tuổi béng mảng đến các tụ điểm ăn chơi vào ban đêm.

Aston Villa bị phạt 3.000 bảng vì tấm banner có nội dung khiêu khích nhắm vào Arsenal ở trận đấu trong khuôn khổ FA Cup diễn ra vào tháng 12/2015.

CĐV Chelsea bị kình địch West Ham chế nhạo khi coi Joe Cole - người mang dòng máu "The Hammers" là một huyền thoại của CLB.

Có lẽ đây là hành động khiến người hâm mộ Liverpool hối tiếc nhất. Năm 1994, CĐV "The Kop" từng chế giễu kình địch MU về số chức vô địch Anh. Khi đó, Liverpool đang sở hữu 18 chiếc cúp vô địch quốc gia, trong khi "Quỷ đỏ" chỉ có 9.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia huyền thoại Sir Alex Ferguson, MU đã giành thêm 11 danh hiệu vô địch trong kỷ nguyên Premier League. "Bạn bảo tôi quay lại khi có 18 chức vô địch...Chúng tôi đã trở lại", tấm banner được giăng trên khán đài sân Anfield khi MU có danh hiệu vô địch Anh lần thứ 18 vào mùa giải 2008/09.

Lần thứ 19 bước lên đỉnh nước Anh năm 2011, CĐV MU vẫn không quên "nhắc nhở" đối thủ.

Đỉnh điểm là mùa giải 2012/13, hội CĐV MU ăn mừng chức vô địch Premier League lần thứ 20 của "Quỷ đỏ" bằng tấm biểu ngữ "United 20 - Gerrard 0!" để chế giễu huyền thoại Steven Gerrard vẫn chưa có nổi một chức vô địch Anh sau 17 năm khoác áo Liverpool.

zing.vn

VietBao.vn